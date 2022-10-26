Російські олігархи, які перебувають під західними санкціями через російську повномасштабну агресію, змогли вивести свої сотні мільярдів доларів та приховати західні інвестиції за допомогою офшорів на острові Мен в Ірландському морі, що знаходиться між Ірландією та Великою Британією.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal.

Щоби встановити зв’язки російських олігархів та чиновників, журналісти WSJ проаналізували тисячі корпоративних документів із попередніх розслідувань “Панамське досьє”, “Досьє Пандори”, “Райське досьє”. Зокрема, видання вивчило електронні листи, інвестиційні документи, реєстри акціонерів та корпоративні документи.

Зазначається, що серед тих, хто користувався схемою, такі особи, як олігарх Алішер Усманов, голова “Ростеху” Сергій Чемезов, депутат Держдуми РФ Андрій Скоч та прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Зареєстрована на острові Мен компанія Bridgewaters допомагає російським олігархам обходити західні санкції, приховувати свої активи та інвестиції. Bridgewaters створила так звану “корпоративну імперію”, яка містить інвестиції в американські технологічні компанії, такі як Meta Platforms, Twitter та Airbnb, організацію, яка продає російському уряду апаратуру для спостереження та стеження, а також нерухомість у європейських державах.

Зокрема за допомогою організованих Bridgewaters компаній банк ВТБ інвестував близько $300 млн через DST Global у Twitter та китайського ритейлера JD.com.

До прикладу, у 2014 році Bridgewaters створила компанію для зберігання $1 млн Тетяни Навки, яка стала дружиною Пєскова у 2015 році. Окрім цього, мережа офшорів допомогла олігарху Усманову приховати факт володіння літаком Airbus A340 вартістю понад $350 млн.

Він вилетів з Мюнхена до Узбекистану невдовзі після того, як Євросоюз заборонив польоти російськими літаками, а через кілька годин після того, як ім’я олігарха було додано у списки санкцій ЄС, власником літака стала офшорна компанія.

Через мережу Bridgewaters Усманову вдалося інвестувати $175 млн в американський лазерний стартап Quanery під час первинного розміщення акцій.

У міністерстві фінансів США говорять, що “звичайно, відстежують” діяльність Bridgewaters, але не надали подробиць.

Своєю чергою, джерело WSJ сказало, що в Офісі з контролю за іноземними активами, який займається реалізацією санкцій, не знали про частку Усманова в Quanergy. Представник Усманова зауважив, що олігарх ніколи не намагався приховати свої активи та не прив’язаний до Кремля.

У Bridgewaters ж заявили, що діяли законно, а її директор Марк Віл ствердив, що торік компанія припинила стосунки з кількома клієнтами.

Однак, Віл відмовився розкривати подробиці, посилаючись на конфіденційність клієнтів. Віл додав, що Bridgewaters “не бере участі в ухиленні від санкцій”.