Джерело: Центр національного спротиву.
Зазначається, що ТОТ Луганщини прибули співробітники міністерства внутрішніх справ РФ із питань міграції, які залякують місцевих мешканців, аби ті отримали російські “паспорти”.
За даними спротиву, вони погрожують місцевим жителям, стверджуючи, що в окупації буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського “паспорта”.
Також на Луганщині росіяни змушують дітей та одного з їхніх батьків прийняти російське громадянство. У разі відмови погрожують звільнити чи позбавити додаткових виплат.
Подібна ситуація спостерігається і на окупованій Херсонщині, де росіяни здійснюють “перепис” населення. Вони обходять будинки у пошуках підпілля та проводять перевірку місцевих на наявність російського паспорта.
- На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.
- За даними Генштабу ЗСУ, у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.