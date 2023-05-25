На тимчасово окупованих територіях Луганської області співробітники російського міністерства внутрішніх справ шляхом залякування місцевих жителів змушують їх брати паспорти РФ.

Джерело: Центр національного спротиву.

Зазначається, що ТОТ Луганщини прибули співробітники міністерства внутрішніх справ РФ із питань міграції, які залякують місцевих мешканців, аби ті отримали російські “паспорти”.

За даними спротиву, вони погрожують місцевим жителям, стверджуючи, що в окупації буде неможливо працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу в разі відсутності російського “паспорта”.

Також на Луганщині росіяни змушують дітей та одного з їхніх батьків прийняти російське громадянство. У разі відмови погрожують звільнити чи позбавити додаткових виплат.

Подібна ситуація спостерігається і на окупованій Херсонщині, де росіяни здійснюють “перепис” населення. Вони обходять будинки у пошуках підпілля та проводять перевірку місцевих на наявність російського паспорта.