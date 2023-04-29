Російський пропагандистський телеканал "Россия-1" видав карди зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані за нібито "обстріл українською армією" тимчасово окупованого Донбасу.

Відповідний запис етеру опублікувало видання “Настоящее время” у Telegram.

Журналісти зіставили фрагмент сюжету на каналі “Россия-1” з відео руйнувань в Умані.

“Українські бойовики сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу”, — зазначив ведучий російського пропагандистського каналу, показуючи кадри будинку в Умані.

Ніколи російські пропагандисти не брехали і от знову 🙈 pic.twitter.com/kPwSGrrvsC — Букви (@Bykvu) April 29, 2023

Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.