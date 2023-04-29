Відповідний запис етеру опублікувало видання “Настоящее время” у Telegram.
Журналісти зіставили фрагмент сюжету на каналі “Россия-1” з відео руйнувань в Умані.
“Українські бойовики сьогодні вночі знову обстріляли територію Донбасу”, — зазначив ведучий російського пропагандистського каналу, показуючи кадри будинку в Умані.
Ніколи російські пропагандисти не брехали і от знову 🙈 pic.twitter.com/kPwSGrrvsC
— Букви (@Bykvu) April 29, 2023
Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня. Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів.
- За словами президента України Володимира Зеленського тільки “абсолютне зло” здатне завдавати ударів по мирних містах, чинячи терор, прикладом якого стали обстріли 28 квітня.