Про це повідомили в ISW.
Зазначається, що російські військові здійснили чергову серію масованих, скоординованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України в хибній спробі “принизити українську волю до боротьби”.
23 листопада командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило, що російські війська запустили 70 крилатих ракет і п’ять безпілотників по об’єктах критичної інфраструктури України. У такий спосіб, українська протиповітряна оборона збила 51 російську крилату ракету і всі п’ять безпілотників.
Також у Генеральному штабі Збройних Сил України сповістили, що російські війська завдали ударів по житлових будинках, теплових електростанціях і підстанціях у Києві, у Київській, Вінницькій, Львівській і Запорізькій областях.
Як пишуть аналітики, російські сили завдали ударів й по цілях в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.
Читайте також:
Масований обстріл: у київських супермаркетах почали розкуповувати воду – фоторепортаж
Водночас українські офіційні особи повідомили про значні перебої в енерго-, тепло- та водопостачанні в результаті російських ударів.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.
Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.
- Внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- Найбільші міста Європи передадуть Україні генератори та трансформатори в межах спільної акції. Це відбувається на тлі того, коли температура починає падати, а РФ продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.