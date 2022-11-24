Протягом минулої доби, 23 листопада окупанти здійснили нову серію масованих обстрілів житлових будинків, електростанцій підстанцій столиці та кількох областей України. Втім, як вважають в Інституті вивчення війни, це не змусить українську владу та громадян домовлятися з ворогом.

Про це повідомили в ISW.

Зазначається, що російські військові здійснили чергову серію масованих, скоординованих ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України в хибній спробі “принизити українську волю до боротьби”.

23 листопада командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило, що російські війська запустили 70 крилатих ракет і п’ять безпілотників по об’єктах критичної інфраструктури України. У такий спосіб, українська протиповітряна оборона збила 51 російську крилату ракету і всі п’ять безпілотників.

Також у Генеральному штабі Збройних Сил України сповістили, що російські війська завдали ударів по житлових будинках, теплових електростанціях і підстанціях у Києві, у Київській, Вінницькій, Львівській і Запорізькій областях.

Як пишуть аналітики, російські сили завдали ударів й по цілях в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Водночас українські офіційні особи повідомили про значні перебої в енерго-, тепло- та водопостачанні в результаті російських ударів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові помилково вважають, що руйнування енергетичної інфраструктури спрямує українські зусилля на захист тилових районів і відверне увагу українців від фронту на сході та півдні України.

Вона додала, що кампанія РФ проти критичної інфраструктури не послабить мотивацію цивільного населення України, а секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що російські ракетні та безпілотні удари не примусять Україну до переговорів.