Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що це війна РФ, а не тільки Путіна.

“Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією”, – пояснив Кулеба.

Раніше на пресконференції Шольц відповів щодо свого ставлення відносно пропозиції скасувати видачу віз для росіян, зауваживши, що “це війна Путіна”, і тому йому складно сприйняти цю ідею.

За його словами, господар Кремля відповідальний за повномасштабну війну проти України.

Шольц додав, що Євросоюз вже ухвалив персональні санкції щодо низки російських посадовців та членів їх сімей, і цей список буде розширюватись.

Натомість “каральні заходи” проти всіх росіян німецький канцлер не вважає виправданими.

На думку Олафа Шольца, якщо заборонити подорожі країнами ЄС усім росіянам, це лише послабить ефективність санкцій, адже вони будуть спрямовані проти всіх, “зокрема й невинних”.