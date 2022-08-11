Канцлер Німеччини Олаф Шольц зауважив, що йому складно прийняти ідею скасування видачі шенгенських віз росіянам, оскільки ті страждатимуть через "війну Путіна". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зреагував на цю заяву, наголосивши, що російські солдати йдуть на чужу землю вбивати, а населення РФ, у більшості, підтримує війну.

Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що це війна РФ, а не тільки Путіна.

“Не Путін, а реальні російські солдати прийшли з Росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією”, – пояснив Кулеба.

This is Russia’s, not just Putin’s war. Not Putin, but actual Russian soldiers come from Russia to kill, torture and destroy. Russians overwhelmingly support the war, cheer missile strikes on Ukrainian cities and murder of Ukrainians. Let Russian tourists enjoy Russia then. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022

Раніше на пресконференції Шольц відповів щодо свого ставлення відносно пропозиції скасувати видачу віз для росіян, зауваживши, що “це війна Путіна”, і тому йому складно сприйняти цю ідею.

За його словами, господар Кремля відповідальний за повномасштабну війну проти України.

Шольц додав, що Євросоюз вже ухвалив персональні санкції щодо низки російських посадовців та членів їх сімей, і цей список буде розширюватись.

Натомість “каральні заходи” проти всіх росіян німецький канцлер не вважає виправданими.

На думку Олафа Шольца, якщо заборонити подорожі країнами ЄС усім росіянам, це лише послабить ефективність санкцій, адже вони будуть спрямовані проти всіх, “зокрема й невинних”.