Про це він написав у Twitter.

Він наголосив, що це війна РФ, а не тільки Путіна.

This is Russia’s, not just Putin’s war. Not Putin, but actual Russian soldiers come from Russia to kill, torture and destroy. Russians overwhelmingly support the war, cheer missile strikes on Ukrainian cities and murder of Ukrainians. Let Russian tourists enjoy Russia then.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022