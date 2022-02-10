Служба безпеки викрила українських громадян, котрі за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. Росія могла використати це для виправдання подальшої ескалації збройного конфлікту.













Російські спецслужби замовили українців для провокацій у РФ – СБУ // 7 фото

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення, аби звинуватити Україну.

Вони завербували трьох мешканців Київської області, котрі мали виїхати до РФ за підробними документами. Зловмисникам потрібно було сформувати дві групи по п’ять осіб. По завершенню їм обіцяли заплатити по $4 тисячі кожному та відправити додому.

Проте за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

Співробітники СБУ запобігли такому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно затримали у Києві та області.

“Затримані працюють тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій. Зокрема, зловмисники організували у 2021 році акти вандалізму над пам’ятником С. Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі”, – повідомляють у пресслужбі.

Також зауважується, що один зі зловмисників створив “силове крило”, до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року. Тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації плану.

Під час обшуків вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали спорядити до РФ для вчинення провокацій. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) ККУ, тривають слідчі дії.