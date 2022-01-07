Столтенберг провів чергові переговори щодо ситуації на кордоні з Україною

Про це Столтенберг написав у Twitter.
“Поговорив з президентом Ніїностіо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації”, – написав генсек Північноатлантичного альянсу.
Це ж питання він порушив у розмові з очільницею шведського уряду Магдаленою Андерссон.
Столтенберг зазначив, що сторони говорили про “право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки” та повагу “права кожної країни обирати свій шлях”.
Нагадаємо, що сьогодні 7 січня у режимі онлайн-конференції відбулася екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ній обговорюватиметься загроза російського вторгнення в Україну та безпека в Європі. Відомо, що багато експертів попередили про велику ймовірність нової ескалації воєнних дій на Донбасі.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- Міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.