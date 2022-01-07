Столтенберг провів чергові переговори щодо ситуації на кордоні з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п'ятницю, 7 січня, обговорив по телефону з президентом Фінляндії Саулі Ніїностіо та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощування російських сил в Україні та навколо неї.

Про це Столтенберг написав у Twitter.

“Поговорив з президентом Ніїностіо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації”, – написав генсек Північноатлантичного альянсу.

Це ж питання він порушив у розмові з очільницею шведського уряду Магдаленою Андерссон.

Столтенберг зазначив, що сторони говорили про “право кожної країни вільно обирати свої власні заходи безпеки” та повагу “права кожної країни обирати свій шлях”.

Нагадаємо, що сьогодні 7 січня у режимі онлайн-конференції відбулася екстрена зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. На ній обговорюватиметься загроза російського вторгнення в Україну та безпека в Європі. Відомо, що багато експертів попередили про велику ймовірність нової ескалації воєнних дій на Донбасі.