Збройні сили Російської Федерації використовують територію Республіки Білорусь для військових навчань через нестачу інструкторів, боєприпасів та військового спорядження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, зараз Росія намагається забезпечити військову підготовку для щойно мобілізованих та призваних на строкову військову службу в межах щорічного осіннього призову.

У розвідці зазначили, що Збройні сили РФ вже перевантажені через забезпечення підготовки приблизно 300 000 військовослужбовців, необхідних для “часткової мобілізації”, оголошеної 21 вересня 2022 року.

У Міноборони Великої Британії прогнозують, що проблеми армії РФ ускладняться додатковим осіннім щорічним призовом, оголошеним 30 вересня 2022 року і розпочатим 1 листопада, який, як очікується, призведе до додаткового залучення 120 тисяч військовослужбовців.

“Щойно мобілізовані призовники, ймовірно, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. А досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, ймовірно, загинули під час боїв”, – розповіли у розвідці.

А також зауважили, що російські війська проводять навчання в Білорусі через нестачу інструкторів, боєприпасів та обладнання в Росії. Натомість розгортання сил з незначною підготовкою або взагалі без неї забезпечує незначний додатковий наступальний бойовий потенціал РФ.

За даними звіту аналітиків Інституту вивчення війни, попри публічні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо успішної часткової мобілізації, насправді Кремлю не вдалось зібрати достатню кількість сил, щоб досягти своїх цілей. А тому Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації.