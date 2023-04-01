Російські військові завдали ракетного удару по території Авдіївці Донецької області. Там зафіксоване влучання в адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

“Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також влучила в інфраструктурний об‘єкт”, — написав Єрмак.

Він також зазначив, що люди перебували в укритті, тому загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вчора, 31 березня, в Авдіївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик разом зі своєю бабусею. Батьки дитини зазнали поранень. Напередодні вони відмовилися евакуювати сина.

Загалом наразі основні наступальні дії окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.