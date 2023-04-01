Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.
“Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також влучила в інфраструктурний об‘єкт”, — написав Єрмак.
Він також зазначив, що люди перебували в укритті, тому загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що вчора, 31 березня, в Авдіївці Донецької області внаслідок російського обстрілу загинув 5-місячний хлопчик разом зі своєю бабусею. Батьки дитини зазнали поранень. Напередодні вони відмовилися евакуювати сина.
Загалом наразі основні наступальні дії окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- З Авдіївки Донецької області евакуюють місцевих жителів. За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з міста називають “дорогою смерті”.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що російські окупаційні війська посилили атаки навколо Авдіївки, ймовірно, захопивши деякі населені пункти. На думку експертів, таким чином росіяни намагаються оточити місто.
- У Силах оборони заявили, що російські військові намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Ймовірно, найближчим часом ситуація там може стати такою ж, як у Бахмуті.