Про це повідомив глава Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.

Силами ППО вдалося збити російську ракету.

“Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО!” — написав Марченко.

Вранці російські військові завдали ракетного удару по двох об’єктах інфраструктури Одещини. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. В області продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Масштабна повітряна тривога лунала по всій Україні зранку.