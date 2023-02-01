Про це зазначив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та пресслужба Краматорської міської ради.
Пізно ввечері окупанти обстріляли місто.
“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, – заявив Гончаренко.
Він додав, що на місцях працюють всі відповідні служби.
“Суспільне” повідомляє, окупанти обстріляли спальний район Краматорська. Щодо постраждалих наразі інформація відсутня. Працюють відповідні служби.
Раніше у Генштабі повідомляли, що протягом доби противник завдав двох ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та двох авіаційних ударів. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Російські армійці обстрілювали цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів та танків.
Оновлено. 23:53.
Станом на 23:30 щонайменше двоє загиблих і семеро поранених, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували”, — наголосив він.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.
- Вранці 1 лютого ворожа армія завдала удару по Куп’янську. У місті постраждав чоловік. Наразі його шпиталізували.
- Після того, як українські захисники звільнили Херсон, російські армійці щоденно обстрілюють місто. У британській розвідці назвали ймовірну причину таких дій окупантів.