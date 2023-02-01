Про це зазначив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та пресслужба Краматорської міської ради.

Пізно ввечері окупанти обстріляли місто.

“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, – заявив Гончаренко.

Він додав, що на місцях працюють всі відповідні служби.

“Суспільне” повідомляє, окупанти обстріляли спальний район Краматорська. Щодо постраждалих наразі інформація відсутня. Працюють відповідні служби.

Раніше у Генштабі повідомляли, що протягом доби противник завдав двох ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та двох авіаційних ударів. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Російські армійці обстрілювали цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів та танків.

Оновлено. 23:53.

Станом на 23:30 щонайменше двоє загиблих і семеро поранених, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували”, — наголосив він.