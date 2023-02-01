1 лютого росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Влада повідомляє про поранених.

Про це зазначив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та пресслужба Краматорської міської ради.

Пізно ввечері окупанти обстріляли місто.

“Ворожий обстріл Краматорська. Є поранені”, – заявив Гончаренко.

Він додав, що на місцях працюють всі відповідні служби.

“Суспільне” повідомляє, окупанти обстріляли спальний район Краматорська. Щодо постраждалих наразі інформація відсутня. Працюють відповідні служби.

Раніше у Генштабі повідомляли, що протягом доби противник завдав двох ракетних (по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ та Краматорськ Донецької області) та двох авіаційних ударів. Здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Російські армійці обстрілювали цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, артилерії, мінометів та танків.

Оновлено. 23:53.

Станом на 23:30 щонайменше двоє загиблих і семеро поранених, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.