Триває триста вісімдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей, ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. РФ продовжує застосовувати тактику терору, здійснює невибіркові обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За цю добу противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 4 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У пресслужбі наголосили, що високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Бєлгородької області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

У Генштабі зауважили, що у деяких населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області російські окупанти продовжують здійснювати мародерство. Награбовані “гаджети” та побутову техніку російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але уже в інших населених пунктах.

Водночас противник продовжує зазнавати втрати. 11 березня відзначено надходження близько 30 тіл загиблих окупантів до місцевого моргу Енергодара. Проте, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях.