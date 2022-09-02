Російські окупанти викривляють інформацію про реальну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції й поширюють лише вигідні їм повідомлення про візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

В “Енергоатомі” зауважили, що загарбники роблять все для того, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС.

У повідомленні зазначається, що переважна більшість “ЗМІ з усього світу”, які вчора приїхали на станцію – це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, росіяни не пропустили на блокпості.

“Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ”, – розповіли у державному підприємстві НАЕК “Енергоатом”.

Крім того, військові вантажівки, які з порушенням усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, загарбники представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються приховати у брехні та маніпуляціях.

Також окупанти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на ЗАЕС “заховали”.

“Місії презентували заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито “мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ЗСУ”. А точніше – розповідають про обстріли, які росіяни наполегливо приписують українським захисникам”, – розповіли в “Енергоатомі”.

Загарбники також навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника. Натомість до роботи на Запорізькій АЕС росіяни допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

“У цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ”, – наголосили в НАЕК “Енергоатом”.