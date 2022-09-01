Україна не може гарантувати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) безпеку під час її візиту на Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

“Україна не може повністю гарантувати безпеку групі ядерних інспекторів ООН на Запорізькій атомній електростанції”, – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Також він зазначив, що ситуація навколо атомного об’єкта залишається “незрозумілою”.

За словами Галущенка, генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі попередили про те, що “безпека – це особиста відповідальність місії МАГАТЕ”.

“Гроссі здавався досить впевненим для того, щоб ризикнути”, – додав міністр енергетики України.

За його даними, місія МАГАТЕ може мати “певну угоду щодо безпеки з росіянами”. Також Галущенко припустив, що кілька членів команди залишаться на ЗАЕС на декілька днів, але Гроссі має повернутися до Новоолександрівки у четвер.

“Україна виконала всі міжнародні зобов’язання і надала всі можливості для приїзду цієї місії”, – наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 вересня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Загалом місія налічує колону з дев’яти машин та кількох автомобілів супроводу. На транспортних засобах зазначено напис “ООН”.