російсько-українська війна

01 листопада

01:33 КНДР «вимагає» від США та Південної Кореї припинити спільні військові навчання
01:21 З 2015 року близько 36 тисяч кримчан призвали до російської армії – МЗС України
00:32 Російський бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства РФ
00:09 Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж

31 жовтня

23:47 Путін заявляє, що РФ «призупиняє, але не припиняє» свою участь у зерновій угоді
23:19 Глава МЗС Німеччини привітала дистанціювання Казахстану від РФ
22:23 Через значні втрати особового складу РФ виводить найманців із Малі, аби посилити свої війська в Україні – Генштаб
20:48 У Молдові оголосили персоною нон ґрата співробітника посольства РФ
20:26 Міністр закордонних справ Великої Британії попереджає про «серйозні наслідки» для РФ в разі застосування ядерної зброї в Україні
19:27 У Черкасах відновлюють енерго- та водопостачання: ситуацію обіцяють стабілізувати вже за декілька годин
Допомагають перемагати
18:59 Ексголова МЗС Польщі Радек Сікорський із дружиною Енн Епплбаум передали пікапи для українських армійців
18:30 Казахстан закрив спільний з РФ проєкт з кібербезпеки
17:54 Туреччина сповнена рішучості зберегти зернову угоду – Ердоган
16:58 Україна і Чехія домовились про нові санкції проти Росії та підписали меморандуми
16:37 Заступник голови ОПУ, який їздив на «гуманітарному» позашляховику, обіцяє передати його до прифронтових регіонів
16:08 Через війну Україна втратила 2,4 млн робочих місць — ООН
14:54 «Галочки» за підписку: Ілон Маск планує запровадити в Twitter платну верифікацію
14:15 Японський виробник шин Bridgestone продасть завод у Росії
13:04 Окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС
12:09 Через обстріли відключення світла застосовано у Києві та шести областях — Галущенко
11:46 У Молдові впала російська ракета
11:24 З портів України вирушили 12 суден попри вихід Росії з «зернової угоди»
10:50 У Дніпрі та Павлограді влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури
10:30 Естонія планує розширити заборонену зону на кордоні з Росією
09:53 Окупанти вперше з початку вторгнення завдали удару по Чернівецькій області
09:41 Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії — заступник глави ОПУ
09:35 Росія завдала удару по енергетичному об’єкту у Кіровоградській області
09:25 Внаслідок обстрілів знеструмлено деякі ділянки залізниці: які потяги затримуються

Російський бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства РФ

Російський бізнесмен, засновник "Тінькофф Банку" Олег Тіньков оголосив про своє рішення відмовитись від російського громадянства. У травні він повідомляв, що змушений був продати свою частку у банку, оскільки цього вимагали у Кремлі. 

Вівторок, 1 листопада 2022, 00:32
Підтримати

Про це йдеться у дописі в Instagram.

Він заявив, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував відповідну довідку від 26 жовтня, виданої генконсульством РФ у Женеві.

“Я офіційно відмовився від російського громадянства! Не можу бачити все це і асоціюватися з путінським фашизмом! Не можу бачити, як мої колишні земляки вбивають і грабують просто так мирних людей. Я хочу це все “розбачити”, особливо після того, що мені довелося пережити останні 3 роки. Життя одне і воно безцінне”, – йдеться у дописі.

Джерело: Instagram

Бізнесмен також висловив сподівання, що все більше бізнесменів підуть за ним, і перестануть працювати на фашизм, кинуть свої бізнеси та громадянство.

Щобільше, Тіньков звернувся до “псевдо-патріотів”, котрим зауважив, що “Донбасу б не було якби туди ваш Пупкін не заліз у 2014 році”.

Тіньоков став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Теги: бізнесмени рф, відмова від громадянства рф, ізоляція росіян, ізоляція рф, Тіньков

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook