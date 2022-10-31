Російський бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства РФ

Російський бізнесмен, засновник "Тінькофф Банку" Олег Тіньков оголосив про своє рішення відмовитись від російського громадянства. У травні він повідомляв, що змушений був продати свою частку у банку, оскільки цього вимагали у Кремлі.

Про це йдеться у дописі в Instagram.

Він заявив, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував відповідну довідку від 26 жовтня, виданої генконсульством РФ у Женеві.

“Я офіційно відмовився від російського громадянства! Не можу бачити все це і асоціюватися з путінським фашизмом! Не можу бачити, як мої колишні земляки вбивають і грабують просто так мирних людей. Я хочу це все “розбачити”, особливо після того, що мені довелося пережити останні 3 роки. Життя одне і воно безцінне”, – йдеться у дописі.

Бізнесмен також висловив сподівання, що все більше бізнесменів підуть за ним, і перестануть працювати на фашизм, кинуть свої бізнеси та громадянство.

Щобільше, Тіньков звернувся до “псевдо-патріотів”, котрим зауважив, що “Донбасу б не було якби туди ваш Пупкін не заліз у 2014 році”.

Тіньоков став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабної війни РФ проти України.