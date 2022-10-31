Російський бізнесмен Тіньков відмовився від громадянства РФ

Про це йдеться у дописі в Instagram.
Він заявив, що ухвалив рішення вийти з російського громадянства та опублікував відповідну довідку від 26 жовтня, виданої генконсульством РФ у Женеві.
“Я офіційно відмовився від російського громадянства! Не можу бачити все це і асоціюватися з путінським фашизмом! Не можу бачити, як мої колишні земляки вбивають і грабують просто так мирних людей. Я хочу це все “розбачити”, особливо після того, що мені довелося пережити останні 3 роки. Життя одне і воно безцінне”, – йдеться у дописі.
Бізнесмен також висловив сподівання, що все більше бізнесменів підуть за ним, і перестануть працювати на фашизм, кинуть свої бізнеси та громадянство.
Щобільше, Тіньков звернувся до “псевдо-патріотів”, котрим зауважив, що “Донбасу б не було якби туди ваш Пупкін не заліз у 2014 році”.
Тіньоков став пʼятим бізнесменом з-поміж колишніх і діючих учасників рейтингу російського Forbes, який відмовився від російського громадянства після початку повномасштабної війни РФ проти України.
- Раніше повідомлялось, що США вимагають екстрадувати засновника “Тінькофф Банку” Олега Тінькова через несплату податків.
- Російський мільярдер Володимир Лісін надіслав лист співробітникам своєї компанії “НЛМК”, у якому назвав трагедією втрати в Україні та закликав до мирного розв’язання конфлікту.
- 2 серпня Сполучені Штати Америки оголосили розширення списку санкцій проти РФ. До переліку потрапили російські бізнесмени, 36 компаній наукового та військово-промислового комплексу, ексгімнастка Аліна Кабаєва та так званий мер Маріуполя Костянтин Іващенко, призначений росіянами після окупації міста російськими військами.
- Російський бізнесмен Михайло Фрідман пропонує перевести 1 мільярд доларів зі своїх особистих статків в українську філію заснованого ним Альфа-банку. Ця пропозиція, за словами осіб, знайомих із питанням, спрямована на те, щоб переконати Велику Британію скасувати санкції проти нього.