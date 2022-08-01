Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що співробітник російського посольства розтоптав у Вашингтоні соняшники, які принесли під будівлю діти. Напередодні квіти, які висадили через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені — вирвані з корінням.

Відповідні світлини Макарова опублікувала у Facebook.

Соняшники стали одними з символів України у Сполучених Штатах.

Пані посол зауважила, що квіти діють на загарбників, “як свята вода на чортів”. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про українську боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють українському народові щодня.

“Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність”, – заявила Макарова.

Водночас вона запевнила, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і «вчинки». Амбасадорка закликала документувати та робити відповідні висновки.