Відповідні світлини Макарова опублікувала у Facebook.
Соняшники стали одними з символів України у Сполучених Штатах.
Пані посол зауважила, що квіти діють на загарбників, “як свята вода на чортів”. Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про українську боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють українському народові щодня.
“Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність”, – заявила Макарова.
Водночас вона запевнила, що відповідальність обов‘язково настане на міжнародному трибуналі, а до того всім варто бачити і пам‘ятати їх обличчя і «вчинки». Амбасадорка закликала документувати та робити відповідні висновки.
“Військові злочинці та брехуни — ось хто ці “емісари” насправді, це і є їх робота”, – наголосила Макарова.
- Нагадаємо, Латвія тимчасово зупинила дію угоди з РФ щодо спрощення поїздок для мешканців прикордонних регіонів. Такий формат поїздок для росіян, що живуть біля кордону з Латвією, скасовано з понеділка, 1 серпня.
- Президент Латвії Егіл Левітс заявив, що підтримує ініціативу позбавлення громадянства тих осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. За його словами, бути нейтральним у тій ситуації, яка складалась — неможливо.
- Працівник постійного представництва РФ при ООН у Женеві Борис Бондарєв залишив свою посаду 23 травня, висловивши сором за вторгнення РФ в Україну і назвавши це злочином проти обох країн.
- Російське посольство у Швейцарії заявило про намір подати до суду на швейцарську газету Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Причиною стали карикатури президента РФ Володимира Путіна, де його зобразили клоуном та на унітазі.