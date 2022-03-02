Російський мільярдер Роман Абрамович оголосив, що планує продати футбольний клуб "Челсі", оскільки це "в інтересах клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів".

Про це інформує американський телеканал CNN.

У суботу Абрамович заявив, що передав “керування” клубом опікунам благодійного фонду клубу.

Минулого тижня член парламенту Кріс Браянт закликав Абрамовича продати право власності на Челсі після того, як побачив документ уряду Великої Британії 2019 року, в якому сказано, що Абрамович цікавить його “зв’язками з російською державою та його громадським об’єднанням з корупційною діяльністю та практики”.

Водночас сам Абрамович не потрапив під санкції Великої Британії. Абрамович завжди заперечував твердження, що має зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

У своїй заяві Абрамович наголосив, що робить це “в інтересах клубу”.

“Я хотів би звернути увагу на спекуляції в ЗМІ за останні кілька днів щодо мого володіння ФК “Челсі”. Як я вже говорив раніше, я завжди приймав рішення з максимальними інтересами клубу. У нинішній ситуації я тому прийняв рішення про продаж Клубу, оскільки я вважаю, що це в інтересах Клубу, вболівальників, співробітників, а також спонсорів і партнерів Клубу.

Продаж Клубу не буде швидким, але відбуватиметься відповідно до належної процедури. Я не вимагатиму погашення жодних позик. Для мене це ніколи не йшлося про бізнес чи гроші, а про чисту пристрасть до гри та клубу. Щобільше, я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть передані всі чисті кошти від продажу. Фонд буде на благо всіх постраждалих від війни в Україні. Це включає надання критично важливих коштів на нагальні та невідкладні потреби жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення.

Будь ласка, знайте, що це було неймовірно важке рішення, і мені боляче розлучатися з Клубом у такий спосіб. Однак я вважаю, що це в інтересах клубу.

Я сподіваюся, що я зможу відвідати Стемфорд Брідж востаннє, щоб попрощатися з усіма вами особисто. Для мене була привілей всього життя бути частиною клубу, і я пишаюся всіма нашими спільними досягненнями. Футбольний клуб та його прихильники завжди будуть у моєму серці”.