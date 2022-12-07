Російський телеканал "Дождь" - який позиціонує себе як опозиційний - позбавили ліцензії на мовлення у ще одній країні Європи. Цього разу - у Литві.

Про це повідомляє комісія з радіо та телебачення Литви.

Як зазначили у відомстві, ліцензія, видана “Дождю” у Латвії надавала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у Росії, США та інших країнах.

“Він (телеканал – ред.) був включений до списку програм, що ретранслюються ретрансляторами телевізійних програм, що надають послуги в Латвії, послуг провайдерів аудіовізуальних медіа-послуг на замовлення, доступних на платформі обміну відео YouTube”, – мовиться у повідомленні.

А тому, після анулювання ліцензії у Латвії телеканал “Дождь” припинять транслювати і у Литві. Заборона набуде чинності вже 8 грудня.

ДОВІДКА: Скандал навколо російського телеканалу “Дождь”, який позиціонує себе як опозиційний і наразі базується в Латвії, спалахнув після того, як ведучий Олексій Коростельов в етері заявив, що канал допомагає російським військовим на фронті. Після цієї заяви телеканал припинив співпрацю з Коростельовим.

Опісля троє співробітників “опозиційного” “Дождя” оголосили, що після звільнення Коростельова також йдуть з каналу.

Вже 6 грудня стало відомо, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії російського телеканалу “Дождь”.

На скандал з телеканалом також звернули увагу у Кремлі. Зокрема речник президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що ця ситуація продемонструвала, що закордоном начебто не все так так добре, як думаю деякі росіяни.

“Весь час комусь здається, що десь свобода, а вдома — несвобода. Ну, ось це один із яскравих прикладів, які демонструють помилковість таких ілюзій”, — прокоментував Пєсков.