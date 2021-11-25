Російська Федерація нарощує боєготовність та переміщує значні військові сили на анексований Крим.

Про це з посиланням на джерела у розвідці повідомляє міжнародне інформаційне агентство Bloomberg.

Зокрема, військових та збройну техніку у Крим перекидають з минулого тижня.

“До Криму відправили 34-ту мотострілецьку бригаду, яку 11 листопада зафільмували під час посадки у потяг у Ставропольському краї, і 42-у гвардійську мотострілецьку дивізію, танки якої – Т-72Б3 – було помічено на відео в поїзді, який прямував до Криму”, – пише видання.

Нагадаємо, 23 листопада українська розвідка повідомила, що Російська Федерація нарощує боєготовність на території тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.