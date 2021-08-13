Американська розвідка отримала інформацію про те, що Росія за допомогою нових методів планує втручатися в американські вибори у 2022 році.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У виданні акцентували, що Білий дім регулярно отримує інформацію від розвідки про те, що спроби Росії втручатися в американські вибори тривають і ніколи не припинялися. Лише протягом останніх тижнів розвідка отримала інформацію про те, що росіяни й далі намагаються поширювати дезінформацію в соціальних мережах та використовувати ЗМІ для пропаганди.

Посилаючись на інсайдерів, в CNN зазначили, що тактика Кремля стосовно втручань в американські вибори стає лише витонченішою. В РФ більше не використовують методи, які можна легко відстежити. Зокрема, йдеться про покупку реклами в Facebook. Окрім цього, Москва більше орієнтується на підтримку поляризації американського суспільства. Приміром, стосовно теми вакцинації населення проти коронавірусу.

Два тижні тому під час брифінгу президент США Джо Байден навмисне згадав про те, що отримав від розвідки нову інформацію, що “Росія вже намагається втрутитися у вибори 2022 року”. Тоді американський лідер назвав такі дії “чистим порушенням суверенітету”.

При цьому, вибори – не єдина мета Росії.

“Ми спостерігаємо сплеск активності у зв’язку з виборами – вони насправді виявляють інтерес до виборчих перегонів… Насправді це ніколи й не припинялося, і ми не повинні пов’язувати нашу увагу чи зусилля щодо виборчих циклів, тому що це не так”, – вважає Емілі Хардінг, яка працювала заступницею директора штабу сенатського комітету з розвідки.

В березні у Державному департаменті США запевнили, що знайдуть спосіб притягнути до відповідальності Росію за втручання в американські президентські вибори 2020 року. Тоді розвідка повідомила, що Путін та низка російських урядових організацій докладали зусиль до очорнення кандидатури президента Джо Байдена і Демократичної партії, підтримки колишнього президента США Дональда Трампа, підриву суспільної довіри до виборчого процесу та загострення соціально-політичних суперечок у США.

У документі наголошується, що Путін міг контролювати діяльність українського нардепа Андрія Деркача, котрий “зіграв важливу роль” в діяльності РФ щодо впливу на вибори. Основна ідея, яку поширювали з Росії, залишилася незмінною: нібито корупційні зв’язки між президентом Байденом, його сім’єю та іншими офіційними особами США та України. За даними розвідки США, російські спецслужби “використовували довірених осіб, пов’язаних з Україною, і зв’язки цих довірених осіб, зокрема їх контакти в США, щоб поширити цей наратив, щоб дати Москві правдоподібне заперечення їх причетності”.

15 квітня президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через загрозу національній безпеці, зумовленій шкідливою іноземною діяльністю уряду Росії.