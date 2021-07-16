Росіяни підробили сайт президента України і потрапили під санкції РНБО

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти російської компанії, причетної до створення фейкового сайту Офісу президента України.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов.

Як сповіщалося, 13 липня Державна служба спеціального зв’язку повідомила про виявлення фішингового сайту, який імітував вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України.

Сайт був зареєстрований одним із найбільших в Росії реєстраторів доменних імен та хостингом провайдерів www.reg.ru. Ресурс використовувався для проведення кібератак та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Наразі він заблокований фахівцями Держспецзв’язку.

Посилання на цей вебсайт розповсюджувалося електронною поштою. На сторінці за посиланням містився “Повний список високооплачуваних посад”. Після переходу за посиланням на комп’ютер користувача завантажувався файл, після відкриття якого починалося завантаження вірусу.

Компанія, яка створила сайт, потрапила під санкції.

“Сьогодні було прийнято рішення щодо тієї установи, яка знаходиться на території РФ, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні до цієї установи саме на засіданні Ради нацбезпеки ввели санкції”, — сказав Данілов.

Утім назва компанії, причетної до створення фейкового сайту, залишається невідомою.