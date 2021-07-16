ЗеПорушення

52

Всього порушень

22

Днів без порушень
21:49 Фото хлопця з Києва, зроблені на iPhone, опублікувала офіційна сторінка Apple
21:17 Журналіст Reuters Даніш Сіддікі убитий в Афганістані. Він висвітлював зіткнення з талібами
20:52 Росіяни підробили сайт президента України і потрапили під санкції РНБО
20:45 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 16 липня
19:58 РНБО до 7 вересня розробить «систему моніторингу щодо олігархів», – Данілов
19:44 Данілов не відповів щодо закупівлі вугілля в Білорусі й запропонував «не турбуватися», бо «все буде добре»
19:08 РНБО хоче змусити декларантів повідомляти про громадянство інших країн
18:28 Рада встановила всеукраїнський День відповідальності людини: коли відзначатиметься
17:25 Стало відомо, хто поповнить лави «слуг народу» в Раді замість Монастирського
16:46 Рада ухвалила закон про продаж арештованого майна на онлайнових аукціонах: деталі
16:30 Внесений до «чорного списку» Мінкульту соліст «Хору Турецького» Борис Горячев помер від коронавірусу
16:07 Акції Tesla впали. Причиною може бути біткоїн
15:15 «Євросолідарність» збирає підписи за проведення засідання Ради щодо ТСК по «вагнерівцях»
15:04 З’явився новий трейлер байопіку про «втечу з палацу» принца Гаррі і Меган Маркл
14:36 Facebook звинуватив іранських хакерів у шпигунстві за військовими США
14:02 В Амстердамі відкрили перший у світі надрукований сталевий міст: фото
13:36 Відродження серіалу iCarly продовжили на другий сезон
13:00 WhatsApp дозволить користувачам відправляти повідомлення без телефону
12:17 Антоніо Бандерас приєднається до акторського складу «Індіана Джонс 5»
11:45 У Києві зафіксували другу поспіль рекордну «тропічну» ніч
11:10 Канада планує відкрити кордон для повністю вакцинованих туристів у вересні
10:36 Індонезія стала новим епіцентром COVID-19 в Азії
09:47 Повінь у Західній Європі: кількість жертв досягла 70
09:12 В Україні – понад 700 нових випадків COVID-19
08:09 На Донбасі троє українських військових отримали поранення, двоє – бойове травмування
07:53 16 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:25 Сьогодні в Україні буде спекотна погода, можливі короткочасні дощі

Росіяни підробили сайт президента України і потрапили під санкції РНБО

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти російської компанії, причетної до створення фейкового сайту Офісу президента України. 

П’ятниця, 16 липня 2021, 20:52

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Радбезу Олексій Данілов.

Як сповіщалося, 13 липня Державна служба спеціального зв’язку повідомила про виявлення фішингового сайту, який імітував вебсайт офіційного інтернет-представництва президента України.

Сайт був зареєстрований одним із найбільших в Росії реєстраторів доменних імен та хостингом провайдерів www.reg.ru. Ресурс використовувався для проведення кібератак та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Наразі він заблокований фахівцями Держспецзв’язку.

Посилання на цей вебсайт розповсюджувалося електронною поштою. На сторінці за посиланням містився “Повний список високооплачуваних посад”. Після переходу за посиланням на комп’ютер користувача завантажувався файл, після відкриття якого починалося завантаження вірусу.

Компанія, яка створила сайт, потрапила під санкції.

“Сьогодні було прийнято рішення щодо тієї установи, яка знаходиться на території РФ, яка створила дубляж сайту президента України. Ми сьогодні до цієї установи саме на засіданні Ради нацбезпеки ввели санкції”, — сказав Данілов.

Утім назва компанії, причетної до створення фейкового сайту, залишається невідомою.

Теги: Офіс Президента, РНБО, російські хакери, Росія, санкції, фішинг

Читати #Букви у Telegram і у Facebook