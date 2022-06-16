Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Головний офіс компанії розміщений у Вільнюсі. Після того, як уряд Литви визнав Росію державою-агресором, компанію Game Insights покинули російські головні менеджери.
Натомість зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у Росії.
“Це правильне рішення, бо сьогоднішня Росія – точно не місце для технологій та розвитку”, – зазначив Михайло Федоров.
Також він додав, що Україна продовжує робити все для того, щоб ізолювати російських окупантів та їх країну від світової цивілізації.
- нагадаємо, що десятки найбільших компаній світу припинили або скоротили свою діяльність у Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.
- Раніше повідомлялося, що технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise офіційно покидає Росію та Білорусь.
- В App Store вже неможливо здійснити оплату через мобільний телефон на теренах Росії. Корпорація Apple запровадила заборону через російський напад на Україну.
- Fozzy Group звернулась до міжнародних компаній, які продовжують працювати на території держави-агресора Російської Федерації