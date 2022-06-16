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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головний офіс компанії розміщений у Вільнюсі. Після того, як уряд Литви визнав Росію державою-агресором, компанію Game Insights покинули російські головні менеджери.

Натомість зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у Росії.

“Це правильне рішення, бо сьогоднішня Росія – точно не місце для технологій та розвитку”, – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що  Україна продовжує робити все для того, щоб ізолювати російських окупантів та їх країну від світової цивілізації.