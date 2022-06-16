Великий розробник та видавець ігор для мобільних телефонів та соціальних мереж Game Insights закриває всі офіси та покидає Росію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головний офіс компанії розміщений у Вільнюсі. Після того, як уряд Литви визнав Росію державою-агресором, компанію Game Insights покинули російські головні менеджери.

Натомість зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у Росії.

“Це правильне рішення, бо сьогоднішня Росія – точно не місце для технологій та розвитку”, – зазначив Михайло Федоров.

Також він додав, що Україна продовжує робити все для того, щоб ізолювати російських окупантів та їх країну від світової цивілізації.