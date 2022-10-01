Розриви системи газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі призвели до, ймовірно, найбільшого викиду шкідливого для клімату метану, який коли-небудь було зареєстровано.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Програми ООН з навколишнього середовища.

Величезний шлейф висококонцентрованого метану, парникового газу, який набагато потужніший, ніж вуглекислий газ, був виявлений цього тижня під час аналізу супутникових знімків дослідниками Міжнародної обсерваторії викидів метану (IMEO).

“Це справді погано, швидше за все, це найбільша подія викидів, яку коли-небудь виявляли. Це не діє нам на користь у часи, коли нам необхідно скоротити викиди”, — сказав голова IMEO Манфреді Кальтагіроне.

У повідомленні зазначається, що дослідники підрахували, що швидкість витоку з однієї з чотирьох точок розриву склала 22 920 кілограмів на годину. Це еквівалентно спалюванню близько 630 000 фунтів вугілля щогодини.

“Цей показник дуже високий, особливо враховуючи, що минуло чотири дні після початкового витоку”, — йдеться у повідомленні.

За словами голови Міжнародної обсерваторії викидів метану, загальний обсяг витоку метану з трубопровідної системи “Газпрому” може бути вищим, ніж внаслідок великого витоку, який стався в грудні на шельфових родовищах нафти і газу в мексиканських водах Мексиканської затоки, через що розлилося близько 100 метричних тонн метану на годину.

Великі витоки, які раптово сталися в газопроводі “Північний потік”, що йде з Росії до Європи, породили безліч теорій, але мало чітких відповідей про те, хто чи що завдав шкоди. І Росія, і Європейський Союз припустили, що вибухи вчинили диверсанти.

Європа та Сполучені Штати ввели санкції проти Росії у відповідь на її широкомасштабне вторгнення в Україну, що викликає побоювання, що Кремль спробує позбавити Європу найважливіших постачань енергоресурсів до зими.

На думку голови Міжнародної обсерваторії викидів метану, якою б не була причина, пошкодження трубопроводу є проблемою, що виходить за межі енергетичної безпеки.

Варто зазначити, що в Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах “Північній потік” під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що аварії сталися через саботаж. За його словами, витоки пов’язані з наступними кроками ескалації ситуації в Україні з боку Росії. Через інцидент Данія була змушена обмежити судноплавство та ввести невелику заборонену для польотів зону.

Аналогічної позиції дотримується прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. На її думку, важко уявити, що аварія одразу в трьох із чотирьох місць може бути збігом обставин.