Данія вважає витоку з газопроводу Nord Stream "навмисними діями", наголосила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.

Про це інформує CNN.

Коментарі прем’єр-міністерки надала після виявлення трьох витоків у трубопроводах Nord Stream 1 і Nord Stream 2 поблизу данського острова Борнхольм у Балтійському морі.

На запитання репортера, чи сприймає вона цей інцидент як оголошення війни, Фредеріксен відповіла “ні”.

Вона додала, що уряд не бачить прямої військової загрози проти Данії.

“За нашими оцінками, витоки спричинені не аваріями, а вибухами”, – також заявив у вівторок міністр енергетики Данії Ден Йоргенсен.

Йоргенсен додав, що пошкоджені трубопроводи знаходяться на глибині від 70 до 80 метрів, і він очікує, що витік газу з Nord Stream триватиме “щонайменше тиждень”.

Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини.

В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.