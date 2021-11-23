Російська Федерація нарощує боєготовність на території тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це головне управління розвідки України повідомило у Facebook.

“Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій”, – йдеться у повідомлені.

За даними розвідки, контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

“Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил”, – додали у ГУР.