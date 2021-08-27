Витяг опублікував Офіс Директора Національної розвідки США.

У звіті сказано, що коронавірус COVID-19 навряд чи було розроблено, як біологічну зброю. Єдиний точний висновок – розвідка досі не має єдиної думки стосовно походження коронавірусу.

Одна з версій – вірус передався від тварини до людини природним шляхом.

Друга версія – коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Ухані (Китай).

На думку розвідки, обидві версії правдоподібні.

“Вивчивши всі розвіддані, розвідка США не має єдиної думки стосовно двох основних теорій походження коронавірусу COVID-19. Всі агенції розвідки вважають правдоподібними обидві теорії: передача від тварини людині та витік з лабораторії“, – сказано у звіті.

При цьому, в розвідці не погодилися, що вірус – вид біологічної зброї.

“Ми вважаємо, що вірус не було розроблено, як біологічну зброю. Більшість розвідувальних відомств вважають таку версію малоймовірною… Навряд чи його було створено за допомогою генної інженерії”, – пояснили в розвідці.

На думку розвідників, перші випадки зараження коронавірусом було зафіксовано не раніше листопада. Офіційно, пандемія розпочалася в грудні 2019 року з китайського міста Ухань. Також американська розвідка вважає, що китайські чиновники не знали про існування коронавірусу, поки не було офіційно зафіксовано перший випадок зараження.

Резюмуючи, в розвідці пояснили, що під час розслідування не отримали клінічних зразків та епідеміологічних даних перших зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19.

“Для остаточної оцінки, нам знадобиться співпраця з Китаєм. Однак Пекін продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, перешкоджає отриманню інформації, звинувачуючи при цьому інші країни, в тому числі США. Можливо, уряд Китаю сам не розуміє, куди може привести розслідування”, – пояснили в розвідці.

Що відомо про попереднє дослідження ВООЗ?

У січні цього року експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я побували з 4-тижневою місією в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Вважається, що саме з Уханя почалася глобальна пандемія COVID-19. Інформація про випадки зараження коронавірусом у місті з’явилася наприкінці 2019 року.

Існує думка, що вірус міг виникнути на ринку в Ухані, де, серед іншого, торгували екзотичними тваринами для їх вживання в їжу (наприклад, панголінами). Висловлювалися припущення, що саме тут вірус перейшов від тварин до людей. Але походження вірусу досі залишається предметом серйозних суперечок.

Експерти ВООЗ тоді дійшли висновку, що витік коронавірусу з лабораторії є малоймовірним.

У ВООЗ зазначали, що найімовірніший шлях поширення вірусу — від кажана до іншої тварини, а потім вже до людини. Під час пресконференції за підсумками місії вони наголосили, що деякі тварини, що продаються на уханському ринку, були сприйнятливі або підозрювалися в сприйнятливості до вірусу (йдеться, зокрема, про кроликів і бамбукових щурів, через яких вірус також могла підхопити людина). Однак цю версію також необхідно досліджувати додатково.

Крім того, експерти ВООЗ виявили ознаки того, що спалах коронавірусу в Ухані в грудні 2019 року був набагато ширший, ніж про це заявляла китайська влада.