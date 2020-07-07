Про це заявив заступник директора Одеського припортового заводу Микола Щуріков в Facebook.

“Ситуація в ФДМУ по відношенню до ОПЗ нагадує цитату з роману Л. Н. Толстого “Анна Кареніна”. Сьогодні Сенниченко, зрозумівши, що організовану злочинність не перемогти, вирішив її очолити. Отже, Ігнатовський вже не глава Наглядової ради ОПЗ. Сенниченко тепер сам себе призначив всюди першим. Кінець вже близький, а плюшки так хлопці і не поділили”, – написав Щуріков.

Він також опублікував лист Фонду держмайна про зміну голови наглядової ради ОПЗ і наказ голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка про призначення Дмитра Сенниченкаголовою наглядової ради ОПЗ.

“Замінити члена наглядової Ради акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” – Ігнатовського Сергія Юрійовича – представника акціонера – держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової Ради акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” на представника акціонера держави Україна в особі Фонду державного майна України в особі Фонду державного майна України у складі наглядової Ради акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” Сенниченка Дмитра Володимировича – Голову Фонду державного майна України”, – йдеться в указі Сенниченко.