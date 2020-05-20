Про це Микола Щуриков написав на своїй сторінці в Facebook.

“Всі ініціативи Фонду держмайна України щодо створення прозорого та конкурентного процесу відбору постачальника давальницької сировини для ОПЗ, які неодноразово проголошувалися керівництвом Фонду, – методично зводяться нанівець нинішнім керівництвом ОПЗ під головуванням Синиці (Микола Синиця – ред.)й Ігнатовського (Сергій Ігнатовський – ред .), а сам завод стрімко став на шлях своєї зупинки “, – написав Щуриков.

Також Щуриков опублікував порядок визначення замовника робіт з перероблення давальницької сировини та послуг з відвантаження готової продукції для АТ “ОПЗ”.

“Після аналізу цього порядку стало очевидно зрозумілим прагнення нинішнього керівника заводу не тільки звести нанівець всі напрацьовані механізми публічного і прозорого відбору постачальника, але і фактично спроби реалізувати непрозорі “схеми роботи” на АТ” ОПЗ “і повернути на завод корупційні складові, пов’язані з кулуарними непрозорими домовленостями “, – зазначив Щурик.