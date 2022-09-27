Про це інформує пресслужба “Європейської Солідарності”.
Селище Козача Лопань Харківської області було окуповане протягом останніх 7 місяців – з 24 лютого. Воно знаходиться на відстані 3 км від кордону з РФ.
Місцевим жителям привезли генератори, спальники, харчі та ліки, оскільки містечко окупанти лишили по собі спустошеним – там досі немає світла і зв’язку, а також росіяни украли автомобіль швидкої допомоги.
Петро Порошенко повідомив, що у цій місцевості було загалом 4 тисячі російських військових. Показуючи на знищені оселі мирних мешканців, політик констатував, що Росія залишила по собі лише руїни:
“Проїжджаючи селищем, відчуваєш страшний біль і одночасно злість. Селище було одним із перших, які окупувала російська орда. Окупувала і зруйнувала. Тут немає зв’язку, немає світла та газу. “русскій мір” залишає по собі суцільні руїни”.
Сумна доля не оминула і це містечко: росіяни організували катівню для місцевих мешканців.
“Знущалися жорстоко. Влаштовували допити звичайним селянам. Мабуть, кожен другий житель села пройшов через “підвал”, – зазначив Порошенко.
Але, щойно росіяни втекли, староста селища Людмила Вакуленко підняла український прапор. Російський ж триколор все ще лежить під ногами.
Населення зараз, порівняно з періодом до 24 лютого, скоротилося в 4 рази.
“Зараз в селищі залишилося буквально 1,5 тисячі населення, в чотири рази менше, ніж до окупації. Привезли людям генератори, спальники на перший час. І обов’язково привеземо Старлінк”, – пообіцяв Петро Порошенко.
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