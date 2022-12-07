Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що переданий дерев’яний хрест є символом перемоги добра і правди. Це уособлює усіх "розіп’ятих", що страждають і вмирають в Україні під час збройної агресії росіян.

Про це Садовий заявив у Telegram.

Передаючи символ Папі римському Франциску, міський голова Львова наголосив, що хрест “поранений”, але незламний.

“Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм, — зауважив Садовий. — Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну”.

Водночас ще один такий хрест залишиться в Папи Римського, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

Раніше Папа Римський Франциск порівняв напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік так і не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.

Варто також додати, що Папа Римський заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.