Про це Садовий заявив у Telegram.
Передаючи символ Папі римському Франциску, міський голова Львова наголосив, що хрест “поранений”, але незламний.
“Цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки Насті. Папа про це знає. Думаю, кожен дуже чітко зрозумів символізм, — зауважив Садовий. — Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну”.
Водночас ще один такий хрест залишиться в Папи Римського, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу.
Раніше Папа Римський Франциск порівняв напад на Україну з нацистською операцією під час Другої світової, яка призвела до смертей мільйонів людей, переважно євреїв. Проте понтифік так і не згадав про РФ, коли виступав на своїй щотижневій аудієнції.
Варто також додати, що Папа Римський заявив, що РФ є нападником в російсько-українській війні, наголосивши, що українці – народ-мученик. Проте, найбільші прояви жорстокості понтифік приписав не самим росіянам, а представникам національних меншин Росії.
- 23 листопада під час зустрічі з паломниками Папа Франциск знову висловився щодо України, пом’янувши жертви Голодомору та назвавши його геноцидом.
- Повернувшись з Бахрейну, Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість військових РФ, з якою ті діють в Україні, не притаманна російському народові, до котрого він має “велику повагу”, зокрема й до “російського гуманізму”.