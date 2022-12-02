Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України.
За даними правоохоронців, Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.
Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема тимчасово окупованого Криму.
Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.
Під час слідства було встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.
Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими “кураторами”.
Відповідно до висновків незалежної експертизи, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України. На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Зазначимо, що президент Україн Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року “Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.
- Служба безпеки України проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України – Закарпатській, Житомирській та Рівненській.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Працівники Служби безпеки України провели контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ Московського Патріархату. Там правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.