Джерело: ДСНС України.
Отже, якщо ви опинилися у зоні підтоплення, необхідно за можливості якнайшвидше залишити її. Для цього потрібно дотримуватися наступного алгоритму дій:
- Швидко зберіть документи, ліки та речі першої потреби;
- Вимкніть електро- та газопостачання, зачиніть вікна та двері;
- Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку;
- Потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин;
- Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників.
Якщо ж ви перебуваєте в зоні підтоплення і не можете самостійно виїхати, необхідно чекати на евакуацію й дотримуватися наступного алгоритму дій:
- Зберіть речі та підніміться якомога вище в будинку (верхні поверхи/горище);
- Сигналізуйте про місце свого знаходження: звукові сигнали, яскраві речі й написи;
- Стежте та дотримуйтеся всіх вказівок оперативних служб;
- Зберігайте спокій та поважайте одне одного. Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти).
«Підніміться якнайвище в будинку»: у ДСНС оприлюднили алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення // 2 фото
Крім того, у зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.
У відомстві наголосили, що “велика вода” несе безліч загроз, тому потрібно знати правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.
“Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники”, – наголосили у МОЗ.
У міністерстві додали, що якщо людина, яку витягли із води, не реагує на свого рятівника, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 і дотримуватись порад на фото.
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого рівень води у водосховищі Запорізької теплової електростанції знижується.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що станом на зараз жертв серед населення через затоплення Херсонщини немає.
- У зв’язку з підривом Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки і оборони.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Відтак триває евакуація місцевих мешканців.
- Внаслідок підриву росянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили понад 150 тонн машинного мастила. Нині є ризик подальшого витоку.