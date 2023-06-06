Джерело: ДСНС України.

Отже, якщо ви опинилися у зоні підтоплення, необхідно за можливості якнайшвидше залишити її. Для цього потрібно дотримуватися наступного алгоритму дій:

  • Швидко зберіть документи, ліки та речі першої потреби;
  • Вимкніть електро- та газопостачання, зачиніть вікна та двері;
  • Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку;
  • Потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин;
  • Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників.

Якщо ж ви перебуваєте в зоні підтоплення і не можете самостійно виїхати, необхідно чекати на евакуацію й дотримуватися наступного алгоритму дій:

  • Зберіть речі та підніміться якомога вище в будинку (верхні поверхи/горище);
  • Сигналізуйте про місце свого знаходження: звукові сигнали, яскраві речі й написи;
  • Стежте та дотримуйтеся всіх вказівок оперативних служб;
  • Зберігайте спокій  та поважайте одне одного. Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти).

    • «Підніміться якнайвище в будинку»: у ДСНС оприлюднили алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення

    • «Підніміться якнайвище в будинку»: у ДСНС оприлюднили алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення

    «Підніміться якнайвище в будинку»: у ДСНС оприлюднили алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення // 2 фото

Крім того, у зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.

У відомстві наголосили, що “велика вода” несе безліч загроз, тому потрібно знати правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

“Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники”, – наголосили у МОЗ.

У міністерстві додали, що якщо людина, яку витягли із води, не реагує на свого рятівника, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 і дотримуватись порад на фото.