На тлі надзвичайної ситуації через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення.

Джерело: ДСНС України.

Отже, якщо ви опинилися у зоні підтоплення, необхідно за можливості якнайшвидше залишити її. Для цього потрібно дотримуватися наступного алгоритму дій:

Швидко зберіть документи, ліки та речі першої потреби;

Вимкніть електро- та газопостачання, зачиніть вікна та двері;

Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку;

Потурбуйтеся про домашніх та свійських тварин;

Плануйте маршрут евакуації відповідно до рекомендацій місцевої влади та рятувальників.

Якщо ж ви перебуваєте в зоні підтоплення і не можете самостійно виїхати, необхідно чекати на евакуацію й дотримуватися наступного алгоритму дій:

Зберіть речі та підніміться якомога вище в будинку (верхні поверхи/горище);

Сигналізуйте про місце свого знаходження: звукові сигнали, яскраві речі й написи;

Стежте та дотримуйтеся всіх вказівок оперативних служб;

Зберігайте спокій та поважайте одне одного. Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти). «Підніміться якнайвище в будинку»: у ДСНС оприлюднили алгоритм дій під час перебування у зоні затоплення // 2 фото



Крім того, у зв’язку із підривом Каховської ГЕС та затопленням низки населених пунктів Херсонської області, у МОЗ України нагадали про правила домедичної допомоги людині, яка тоне.

У відомстві наголосили, що “велика вода” несе безліч загроз, тому потрібно знати правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне.

“Передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить вам самим – бережіть власне життя, не ризикуйте ним. Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники”, – наголосили у МОЗ.

У міністерстві додали, що якщо людина, яку витягли із води, не реагує на свого рятівника, потрібно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 і дотримуватись порад на фото.