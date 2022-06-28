Правоохоронці встановили імена льотчиків РФ, які вдарили по ТЦ в Кременчуку — МВС

За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Монастирський наголосив, що за цей злочин буде покараний не лише президент РФ Володимир Путін, а й безпосередні виконавці.

Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Голова МВС додав, що вже відомі перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли.

За попередньою інформацією, йдеться про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару, передбачає довічне ув’язнення.