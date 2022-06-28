Правоохоронці встановили імена льотчиків РФ, які вдарили по ТЦ в Кременчуку — МВС

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.
Монастирський наголосив, що за цей злочин буде покараний не лише президент РФ Володимир Путін, а й безпосередні виконавці.
Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Голова МВС додав, що вже відомі перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли.
За попередньою інформацією, йдеться про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.
Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару, передбачає довічне ув’язнення.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.
- Станом на 7 ранку 28 червня кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці зросла до 18.
- 28 червня о 22:00 розпочнеться засідання Ради Безпеки ООН, де будуть обговорювати черговий злочин російської армії проти українців – ракетний удар по торговельному центрі у Кременчуку (Полтавська область).