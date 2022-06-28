російсько-українська війна
19:44 Литва зазнала масованої кібератаки: у Вільнюсі звинувачують російських хакерів
19:37 США заборонили імпорт золота з Росії – Мінфін США
19:11 «Буквально лягали під трактори»: у Маріуполі відбулися перші акції спротиву окупантам
18:26 Стаття «Української правди» щодо повідомлень про злочини росіян в Україні: реакція Людмили Денісової та Севгіль Мусаєвої
18:13 Один із найбільших у світі виробників алкогольних напоїв Diageo залишає російський ринок
17:59 «Ніхто не розглядає припинення війни у найближчі тижні або місяці» – Макрон
16:56 Кембриджський університет створив пакет підтримки для українців
16:41 Американський режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про війну Росії проти України
16:21 Лідери країн G7 та НАТО зробили усі необхідні кроки для того, щоб посилити тиск на Росію – The Washington Post
15:59 Російські спецслужби намагалися зламати національний телемарафон — СБУ
15:56 Борис Джонсон запропонував російським вченим переїхати до Великої Британії — The Guardian
15:40 Україні вдалось звільнити з російського полону ще 17 осіб
15:07 Кабмін повернув обовʼязкове проведення публічних закупівель у Prozorro
15:05 Повернення буде одразу, без спроб: Данілов відповів на погрози Медведєва щодо Криму
14:59 «Укрпошта» відкрила офіційний онлайн-магазин на Amazon
14:19 Правоохоронці встановили імена льотчиків РФ, які вдарили по ТЦ в Кременчуку — МВС
14:16 З 30 червня Україна та ЄС відновлюють міждержавну торгівлю електроенергією
14:13 Окупанти укотре обстріляли Харків: поранено 5 осіб
13:55 Міноборони РФ заявило, що в Кременчуці росіяни обстрілювали ангари зі зброєю з Європи та США
13:39 Сергій Жадан став лауреатом Премії миру німецької книжкової торгівлі
13:32 Росія стане ще більшою загрозою для Європи після війни в Україні — головнокомандувач армії Великої Британії
13:05 27 червня в Маріуполі пролунали три вибухи. Є постраждалі
12:42 Один із найбільших виробників ліфтів Kone йде з ринку Росії
12:35 СБУ затримала коригувальників, які передавали дані окупантам для обстрілів Львівщини, Донеччини та Києва
12:25 Путін у війні проти України використовує тактику терору цивільного населення — колишній чиновник НАТО
12:24 Росіяни випустили по Миколаєву 8 ракет. Є руйнування — ЗМІ
11:57 Злочини російських військових проти мирних жителів Маріуполя. Задокументовані свідчення. Частина 7
11:53 Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом, хоча офіційно це заперечує – Moody’s
11:41 Женева може бути центром шпигунства Росії в Європі — розвідка Швейцарії
11:37 «Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни» — Дмитро Медведєв
11:08 У Кременчуці оголосили про триденну жалобу за загиблими унаслідок ракетного обстрілу ТЦ «Амстор»
10:38 «Збройні сили РФ все більше виснажуються»: Британські розвідники запевняють, що росіяни продовжують витрачати зброю для отримання тактичної переваги

Правоохоронці встановили імена льотчиків РФ, які вдарили по ТЦ в Кременчуку — МВС

За словами голови Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, правоохоронці вже встановили імена російських льотчиків, які завдали удару по торговельному центрі в Кременчуку.

Вівторок, 28 червня 2022, 14:19
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

Монастирський наголосив, що за цей злочин буде покараний не лише президент РФ Володимир Путін, а й безпосередні виконавці.

Аналітики СБУ та Національної поліції встановили, який саме полк російської авіації здійснив цей злочин. Голова МВС додав, що вже відомі перші імена льотчиків, які злітали на Ту-22 і здійснили фатальні постріли.

За попередньою інформацією, йдеться про 18 загиблих, 21 особа вважається зниклою безвісти. До лікарів звернулися 59 поранених, 25 було госпіталізовано, 1 людина померла в лікарні.

Стаття Кримінального кодексу України, за якою правоохоронці розпочали провадження за фактом ракетного удару, передбачає довічне ув’язнення.

Теги: війна, загиблі цивільні, Кременчук, МВС, обстріл, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook