Про це повідомила СБУ.

Внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше 40 людей, зокрема три дитини. Постраждало 75 людей, з яких 14 діти. Повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, також знищено 25 автомобілів.

“Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає “пуск”, хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його”, – наголосив глава СБУ Василь Малюк.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

За попередніми даними слідства, серед причетних до злочину:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

За оглядом місця трагедії попередньо встановлено, що для завдання удару росіяни використали тип крилатої ракети Х-22.