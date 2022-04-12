На тлі російсько-української війни зростає кількість постраждалих від статевих злочинів з боку росіян. Такі дії чиняться з метою зруйнувати опір та соціальні зв’язки у суспільстві через конкретних постраждалих. Тому варто знати, що робити, якщо ви стали жертвою або свідком зґвалтування.

Відповідну інструкцію розробила правозахисна організація Євромайдан SOS.

Для кваліфікації зґвалтування на війні необов’язкове безпосереднє застосування фізичної сили. Адже людина зі зброєю має завжди більше влади. Для злочинця достатньо створити умови, за яких відмовитися від сексу небезпечно для свого життя або близьких.

До сексуального насильства під час війни відноситься:

примусове роздягання,

вимагання самопестощів,

погрози сексуального характеру,

загалом будь-який примус сексуального характеру або погроза вчинити це відносно іншої людини,

зґвалтування у будь-яких формах.

Якщо ви зазнали сексуального насильства під час війни:

пам’ятайте – ви не винні,

намагайтесь дістатись безпечного місця,

емоційний та фізичний біль можуть бути надважкими, нестерпними,

не залишайтесь на самоті, зверніться по допомогу,

ви маєте право отримати медичну, психологічну, соціальну допомогу і при цьому ви не зобов’язані розповідати обставини.

Варто зазначити, якщо ви стали свідком сексуального насильства ви теж є жертвою злочину.

Якщо вам довірилась жертва сексуального насилля:

допоможіть дістатися безпечного місця,

поясніть, що вона або він не винні,

підтримайте, проявіть співчуття,

не розпитуйте та не давайте оцінок реакціям чи міркуванням людини,

весь час залишайтесь поруч, але ненав’язливо,

запропонуйте звернутися по фахову допомогу,

поважайте та оберігайте конфіденційність.

Якщо від сексуального насильства постраждала дитина:

відведіть дитину в безпечне місце,

якщо дитина ставить запитання – надавайте короткі зрозумілі відповіді,

віднайдіть контакти фахівців – медичний та психологічний супровід дитини,

врахуйте вторинну шкоду, яка може бути заподіяна дитині у разі відбору свідчень.

Якщо є можливість зафіксувати злочин в поліції:

не змінюйте одяг,

не приймайте душ чи ванну,

не чистіть зуби.

Куди телефонувати, аби зафіксувати злочин?

102 поліція або 0 800 500 202 кол-центр поліції,

+38 096 755 02 40 Офіс генерального прокурора,

0 800 500 335 Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству,

+38 044 253 75 89 або 0800 501 720 гаряча лінія Уповноваженого з прав людини,

+38 068 145 55 90 з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18 години Асоціація жінок-юристок “Юрфем”,

0 800 213 103; + 38 068 61 73 016 центр безоплатної правової допомоги.

Куди писати, аби зафіксувати злочин?

[email protected] Офіс генерального прокурора,

@ESOSdoc Telegram-канал або [email protected] Євромайдан SOS,

@NHL116123 Telegram-канал Гарячої лінії із запобігання насильству,

hotli[email protected] правозахисна організація “Ла Страда-Україна”,

[email protected] Уповноважена з прав людини,

+38 068 145 55 90 у Telegram, Viber, Signal Асоціація жінок-юристок “Юрфем”.

За можливості зверніться за медичною допомогою. Варто телефонувати 103, або звернутися до місцевого гінеколога, а у разі його відсутності – до будь-якого іншого лікаря.

У разі якщо немає можливості звернутись за медичною допомогою, можна скористатись нижчезазначеними медичними рекомендаціями акушерки-гінекологині вищої категорії Наталії Лелюх.

Лікування травм статевих органів

Використовуйте антисептики:

розчин соди (1 ложка на 0,5 літра води),

чиста вода,

дитячі безспиртові вологі серветки,

мазі “Тридерм”, “Левомеколь”, “Триакутан”, “Бепантен”,

одноразово використати “Хлоргексидин”,

можна спробувати крем для рук.

Не використовуйте:

спиртові антисептики або серветки,

перекис водню,

пантенол,

олію або інші масляні розчини.

У першу добу також не використовуйте лубрикант.

Якщо у вас знайдуться вагінальні антисептичні або антибактеріальні свічки, проставте їх 5-6 днів.

Підходить все: “Поліжинакс”, “Флуомізин”, “Макмірор”, “Далацин”,”Тержинан”, “Гравагін”, свічки з метронідазолом, лотримазолом, повідін, синтоміцинові, метрогіл вагінальний та інше.

Якщо є травми слизової, кровоточивості або гематоми, бажано починати ставити свічки через добу.

Профілактика інфекційних захворювань

За можливості, прийміть такі ліки:

“Метронідазол” 500 мг – 2 рази на день протягом 7 днів;

“Цефтриаксон” 1 г – внутрішньом’язово укол одноразово;

“Азитроміцин” 2 г – одноразово.

Всі препарати можуть прийматись під час вагітності в будь-якому триместрі.

Захист від небажаної вагітності

Прийміть будь-які гормональні контрацептиви у дозуванні:

0,1 мг етінілестрадіолу + не менше ніж 0,5 мг левоноргестрелу (дроспіренон, дієногест),

через 12 годин повторіть ту саму дозу,

Зазначимо, що це назви дієвих речовин у контрацептивах, а не брендові назви препаратів. Дієві речовини та їхнє дозування в одній пігулці вказано на коробці та в інструкції.

Профілактика ВІЛ-Інфекції

Якщо є можливість, не пізніше 72-х годин після контакту зверніться до найближчого центру по боротьбі з ВІЛ/СНІДом.

Профілактика гепатиту B

Профілактика не потрібна, якщо ви вакциновані від гепатиту В. Якщо ні – за першої ж нагоди необхідно звернутись до лікаря.

Отримайте психологічну допомогу

+38 096 839 76 17 або на цьому ж номері у Telegram @forpostcenter ГО Форпост — психологічна допомога та консультації лікарів психіатрів.

0800 500 335 Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству.

8 0800 500 335 проєкт “Розірви коло”.

[email protected] проєкт психологічної підтримки, організований Машею Єфросиніною.

[email protected] психологічна допомога “Розкажи мені”.