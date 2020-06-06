Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави сімом учасникам банди поліціянтів, яка діяла в Павлограді (Дніпропетровська область).

Про це поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

До складу банди увійшли начальник, заступник начальника, начальник одного з секторів і 4 оперативники Павлоградського відділу поліції.

За даними слідства, протягом 2019-2020 років правоохоронці змушували громадян скоювати злочини (крадіжки, збут наркотичних засобів, зброї та інше), здійснюючи щодо них психологічний тиск і насильство. Це робилося для “підвищення показників у роботі поліції”.

За вчинення злочинів поліціянти давали постраждалим гроші й наркотичні речовини, а згодом притягували їх до кримінальної відповідальності.

Поліціянтів підозрюють у скоєнні правопорушень за низкою статей: створення злочинної організації, перевищення службових повноважень, вчинення крадіжок, незаконне поводження зі зброєю, а також незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 і ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

Як поінформували в пресслужбі МВС України, після викриття банди Павлоградський відділ поліції і його чотири підрозділи розформували і призначили тимчасове керівництво. Всіх співробітників відділу вивели за штат.

Проводиться службова перевірка за фактом фальсифікації службових матеріалів.