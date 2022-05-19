Сенат більшістю голосів погодив фінансову допомогу Україні: хто із республіканців голосував «проти»

Про це інформує американський телеканал CNN.

“За” проєкт проголосували 86 сенаторів, натомість 11 – не підтримали більшість. Далі законопроєкт надійде на підпис президенту США Джо Байдену.

Всі демократи одноголосно підтримали закон. Одинадцять сенаторів-республіканців проголосували проти:

Марша Блекберн — політикиня з Республіканської партії. Вона представляє 7-й округ штату Теннессі у Палаті представників США з 2003 року.

Джон Ніколс Бузмен — американський юрист і політик. Сенатор США від штату Арканзас з 2011 року, представляв Арканзас у Палати представників з 2001 по 2011.

Майкл Браун — американський бізнесмен і політик-республіканець. Сенатор США від штату Індіана з січня 2019 року.

“Українці дивовижні. Ми не поспішали допомогти їм вибратися з воріт. Але я завжди буду ставити запитання: як ми за це платимо? І коли я дізнався, що ми позичаємо кожен пенні, і ми нічого не компенсуємо, це перетворило це на голосування проти мене”, – констатував сенатор.

Майкл Крейпо — американський політик з Республіканської партії, він є членом Сенату США від штату Айдахо з 1999 року, був членом Палати представників США з 1993 по 1999.

Білл Хегерті – обраний у 2020 році від штату Теннессі після того, як обіймав посаду посла в Японії. Раніше він прокоментував своє рішення.

“Я голосую проти законопроєкту про допомогу Україні. У нас по всій країні спалахують кризи — матері не можуть отримати суміш. Через наш відкритий кордон течуть нелегальні наркотики. Злочин набирає обертів. Але ми поспішаємо надавати більше допомоги іншій країні, коли не дбаємо про свою”, – наголосив сенатор.

Джошуа Гоулі — американський юрист і політик-республіканець. 42-й генеральний прокурор Міссурі. Сенатор США з січня 2019 року. Він зазначив, що гроші, витрачені на захист України від російського вторгнення, краще витратити вдома, сказавши Fox News, що законопроєкт є продовженням “нефокусованого глобалізму, який, на жаль, багато хто в моїй партії прийняли за останні пару років десятиліть”.

Майкл Шамвей “Майк” Лі — американський політик з Республіканської партії. Сенатор США від штату Юта з 3 січня 2013. Учасник Руху Чаювання.

Синтія Лумміс – 2009 – 2017 – членкиня Палати представників США, сенаторка США з 2021 року. Сенаторка пояснила, що її турбує “вартість”.

“Я підтримую зусилля України, щоб захистити свій народ і свою країну, і те, що відбувається, дуже трагічно. Але інфляція шалено. Ми не захищаємо власні кордони”, – зазначила Лумміс.

Роджер Уейн Маршалл — американський політик, республіканець, обраний сенатор США від штату Канзас (з 2021).

Томмі Табервіл – сенатор від Алабами з 2021 року.

Рендал Говард “Ренд” Пол — проросійський американський політик, популіст, член Республіканської партії. Сенатор США від штату Кентуккі. Син Рона Пола, перший в історії США чинний сенатор, один із батьків якого є членом Палати представників США. У січні 2022 проголосував проти проєкту санкцій для газогону “Північний потік-2” як засобу запобігання російському вторгненню в Україну. 12 травня 2022 року Пол заблокував прискорене ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму близько 40 мільярдів доларів.

Напередодні голосування лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл дорікнув законодавцям, які “стурбовані ціною” допомоги Україні, давши зрозуміти, що він вважає, що голосування проти цього законопроекту є великою помилкою.

Перед голосуванням лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат “виконає свою обіцянку підтримувати народ України”. Він додав, що 40 мільярдів доларів військової, економічної та гуманітарної допомоги є “допомоги та задовольнить великі потреби українського народу, який бореться за своє виживання”.

Сенатор зазначив, що з огляду на те, наскільки важливо підтримати Україну в її боротьбі з РФ, голосування мало б бути повністю одностайним.

“Хоча більшість сенаторів обох партій хочуть, щоб цей пакет було виконано, не викликає занепокоєння, що зростаюче коло республіканців у Сенаті виступає проти українського фінансування. Два дні тому 11 республіканців проголосували проти простого обговорення цього закону. У всьому світі наші вороги спостерігають за тим, що ми робимо зараз. Як ви думаєте, який висновок вони прийдуть, якщо бачитимуть, що все більше і більше американських сенаторів виступають проти допомоги демократіям, котрі атакують авторитаризм? Наші противники можуть зробити висновок, що ми розділені, Америка розділена; вони можуть зробити висновок, що нам бракує мети”, – резюмував Шумер.

17 травня більшість сенаторів висловилися за проведення голосування щодо пакета допомоги Україні у розмірі $39,8 млрд.

10 травня ввечері Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні 368 голосами. Проти виступили 57 представників, всі з них – демократи.