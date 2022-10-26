Про це повідомляє пресслужба відомства.

У резолюції Польща рішуче засуджує агресію РФ проти України та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом.

Крім того, у резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв’язали жорстоку широкомасштабну війну проти України, намагаючись стерти цю суверенну країну з карти світу та знищити її націю. Зокрема вони підкреслюють, що героїчне відстоювання незалежності громадянами України викликало захоплення всього вільного світу.

“Україна сьогодні є найважливішим місцем, де захищають демократію і свободу”, – наголосили у Сенаті Польщі. У резолюції сенатори зазначили, що російські окупанти тероризують мешканців українських міст та бомбардують цивільні об’єкти.

“Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених та цивільних на тимчасово окупованих територіях України. Вони викрадають українських дітей, депортують, переселяють і відправляють українців на далеку периферію Росії”, – йдеться в резолюції.

А також зазначається, що всі ці акти державного тероризму добре відомі з підручників історії. Європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.

“Саме тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати своїм сусідам”, – закликали сенатори в резолюції.

Нагадаємо, що 18 жовтня, 88 голосами “за” парламент Естонії ухвалив заяву, в якій засуджує незаконну анексію територій України та оголошує російський режим терористичним.

Парламент країни запевнив, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок російської агресії та проведення псевдореферендумів.

“Шляхом порушення ніколи неможливо досягти правди. Путінський режим, що погрожує ядерною зброєю, зробив Росію найбільшою загрозою для світу як у Європі, так і в усьому світі”, – наголошується в ухваленій депутатами заяві.