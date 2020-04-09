Сенат США рекомендовал отказаться от использования Zoom

Сенат США велів членам не використовувати додаток Zoom для проведення відеоконференцій.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Сенаторів попросили знайти альтернативну платформу для відеодзвінків під час віддаленої роботи.

Однак, сенат не став вводити офіційну заборону на використання Zoom Video Communications Inc.

Нагадаємо, використання програма різко зросло після того, як у всьому світі були введені карантинні заходи і мільйони людей почали працювати віддалено. Разом з тим, приплив користувачів викликав стурбованість з приводу відсутності наскрізного шифрування.