Covid-19 Україна

оновлено 09.04.2020 о 12:02

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Сенат США рекомендовал отказаться от использования Zoom

Сенат США велів членам не використовувати додаток Zoom для проведення відеоконференцій.

Четвер, 9 квітня 2020, 12:24

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Сенаторів попросили знайти альтернативну платформу для відеодзвінків під час віддаленої роботи.

Однак, сенат не став вводити офіційну заборону на використання Zoom Video Communications Inc.

Нагадаємо, використання програма різко зросло після того, як у всьому світі були введені карантинні заходи і мільйони людей почали працювати віддалено. Разом з тим, приплив користувачів викликав стурбованість з приводу відсутності наскрізного шифрування.

  • Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив заяву про проведення судового засідання онлайн за допомогою платформи Zoom, без присутності сторін.
  • Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
  •  Zoom заявляє, що підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень. Але нове дослідження The Intercept показує, що це не зовсім так.
  • У позові проти популярної онлайн платформи для відеодзвінків Zoom Video Communications стверджується, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів.
Теги: карантин

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