Відповідний лист Сенцов оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Сьомий рік в Україні війна, українці платять страшну ціну за свою незалежність. В 2014 році ми, громадяни України – волонтери, добровольці, не шкодуючи сил, допомагали українській владі протистояти російській агресії, українським військовим стримати агресора на фронті. І ми змогли. В 2014 році волонтери та добровольці стали особливо цінними мішенями для агресора, нас почали переслідувати”, – йдеться у листі.

Сенцов нагадав, що у 2019 році суспільство обрало Президентом України Зеленського, проте переслідування волонтерів і добровольців тривають й надалі.

Як приклад, він навів підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – музиканта Андрія Антоненка, медика Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь.

“6 місяців минуло з того часу як 12 грудня 2019 року на брифінгу, проведеному МВС за Вашою участю, цих людей оголосили “вбивцями” і поліція озвучила свою версію подій. 6 місяців суспільство спостерігає за цією справою. 6 місяців Юлія Кузьменко і Андрій Антоненко знаходяться під арештом”, – написав режисер.

Він зазначив, що усі судові засідання відкриті для преси і громадськості, транслюються в мережі інтернет. І суспільство спостерігає, як суди виносять невмотивовані рішення про обрання та продовження дії запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку та Дугарь, попри те, що адвокати підозрюваних надають докази, які повністю спростовують обґрунтованість підозри та наявність будь-яких ризиків щодо перешкоджання слідству з боку цих людей.

“Суди не можуть бути об’єктивними та незалежними, оскільки ще 12 грудня 2019 року, цих людей призначили “вбивцями”, транслюючи на всю країну брифінг МВС. В засобах масової інформації посадовими особами державних органів зроблено чимало заяв про причетність цих осіб до вбивства П. Шеремета. Саме це щоразу наперед визначає результати судових рішень. Це кричущі порушення прав людини, про що свідчить практика Європейського суду. Об’єктивним в даному випадку є суспільство, яке бачить численні незалежні журналістські розслідування, які спростовують версію слідства, аргументи і докази, надані сторонами в процесі. Суспільство розуміє, що доказів причетності цих осіб до злочину немає. Те, що подається слідством як докази є вкрай непереконливим, подекуди суперечить саме собі і не відповідає елементарним правилам логіки. Слідство завершено. Суспільна думка на цей момент чітко сформована”, – наголосив Сенцов.

На його думку, тримання цих людей під вартою – робить суспільно-небезпечною атмосферу в країні.

“Якщо українська судова система буде не здатна дати належну оцінку таким “доказам” слідства і продовжуватиме тримати за гратами невинних людей, то Європейський суд з прав людини однозначно візьме до уваги всі аргументи і прийме рішення з точки зору об’єктивного спостерігача і відповідачем в такому разі буде держава Україна”, – вказав Сенцов.

У листі він також зазначив, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

“Вимагаємо від Вас, як Президента України, гарантувати виконання норм Конституції України, дотримання конституційних прав і свобод Ю.Кузьменко, А.Антоненка, Я. Дугарь, забезпечити справедливий розгляд цієї справи незалежним і безстороннім судом з тим, щоб не продовжувалось безпідставне тримання за гратами невинних людей і українське суспільство не втратило віру в справедливість і правосуддя в Україні”, – йдеться у відкритому листі.

Нагадаємо, в грудні того року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке сталося в 2016 році.

На брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що у вбивстві журналіста підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко та музикант Андрій Антоненко. У відповідності з початковим текстом підозри, організатором вбивства вважався Антоненко, а виконавцем — Кузьменко. Своєю чергою медсестра Яна Дугарь начебто проводила “розвідку” напередодні злочину.