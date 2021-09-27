Про це пише американська газета The New York Times.
Зазначається, що представники руху Proud Boys слідували за прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки не розробляли плану штурму.
За інформацією видання, одним з представників руху був інформатор, який почав співпрацювати з ФБР у липні 2020 року. Він також знайомий з кількома членами Proud Boys, зокрема й тими, кого потім звинуватили в штурмі Капітолія.
За даними джерел NYT, в ФБР також був ще один інформатор, пов’язаний з іншим відділенням Proud Boys, яке брало участь у розграбуванні Капітолія.
Інформатор зустрівся з представниками руху Proud Boys вранці 6 січня біля Монумента Вашингтона. Пізніше він описав свій шлях до Капітолія. Чоловік повідомив куратору, що бачить знесені огорожі, а потім прихильники Трампа увірвались всередину.
У якийсь момент куратор, схоже, не зрозумів, що у Капітолій увірвалися прихильники Трампа. Він просив інформатора розповідати йому все, що відбувається, особливо про ймовірне насильство.
У записах, що опинилися у розпорядженні газети, не зазначається, чи мав інформатор вплив на Proud Boys, чи знав про плани щодо штурму Капітолія, чому він погодився співпрацювати з ФБР та чи передавав правдиву й повну інформацію.
Однак джерела наголошують, що ФБР знало набагато більше інформації про штурм Капітолія, ніж припускалося раніше.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.