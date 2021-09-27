Серед членів ультраправого руху Proud Boys, які брали участь у штурмі будівлі американського Капітолія, був інформатор Федерального бюро розслідувань (ФБР).

Про це пише американська газета The New York Times.

Зазначається, що представники руху Proud Boys слідували за прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки не розробляли плану штурму.

За інформацією видання, одним з представників руху був інформатор, який почав співпрацювати з ФБР у липні 2020 року. Він також знайомий з кількома членами Proud Boys, зокрема й тими, кого потім звинуватили в штурмі Капітолія.

За даними джерел NYT, в ФБР також був ще один інформатор, пов’язаний з іншим відділенням Proud Boys, яке брало участь у розграбуванні Капітолія.

Інформатор зустрівся з представниками руху Proud Boys вранці 6 січня біля Монумента Вашингтона. Пізніше він описав свій шлях до Капітолія. Чоловік повідомив куратору, що бачить знесені огорожі, а потім прихильники Трампа увірвались всередину.

У якийсь момент куратор, схоже, не зрозумів, що у Капітолій увірвалися прихильники Трампа. Він просив інформатора розповідати йому все, що відбувається, особливо про ймовірне насильство.

У записах, що опинилися у розпорядженні газети, не зазначається, чи мав інформатор вплив на Proud Boys, чи знав про плани щодо штурму Капітолія, чому він погодився співпрацювати з ФБР та чи передавав правдиву й повну інформацію.

Однак джерела наголошують, що ФБР знало набагато більше інформації про штурм Капітолія, ніж припускалося раніше.