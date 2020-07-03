Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Для українців відкритий в’їзд в Північну Македонію.
З 26 червня 2020 року в Північній Македонії прийнято рішення про відкриття всіх прикордонних переходів для безперешкодного переміщення пасажирів і транспортних засобів.
При цьому для в’їзду в країну не потрібен негативний ПЛР–тест на коронавірус. Також після в’їзду в Північну Македонію не треба проходити самоізоляцію.
Відзначається, що з 1 липня 2020 року в країні відновлено роботу аеропортів Скоп’є і Охрід.
Дана інформація актуальна станом на 3 липня 2020 року.
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