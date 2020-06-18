Блогер Анатолій Шарій і народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Олег Волошин обговорювали, як можна посадити в СІЗО противників Шарія, які напередодні брали участь у кількох сутичках з прихильниками блогера.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

За словами Шарія, люди, які сидять по той бік грат, дуже прихильно до нього ставляться.

Шарій: Дякую. Відморозки є відморозками до камери. І якщо вони почнуть хоч на день потрапляти до СІЗО, їм кінець. Тому що той світ до мене дуже доброзичливо налаштований і буде перевиховання. Під відео.

Волошин: В цьому не сумніваюся. У здатності влади посадити є великі сумніви.

Шарій: Я знаю, як зробити, щоб владі стала вигідно саджати їх, а не нас.

Волошин: Дуже радує, що ти так швидко розібрався в Зеленському.

Фото: #Букви

Вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти Президента Володимира Зеленського під стінами Офісу Глави держави в Києві.

Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній взяли представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” та “дружніх патріотичних організацій”.

Протягом дня між прихильниками та супротивниками Шарія відбулися кілька зіткнень.