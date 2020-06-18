Про це розповідає кореспондент #Букв.
За словами Шарія, люди, які сидять по той бік грат, дуже прихильно до нього ставляться.
Шарій: Дякую. Відморозки є відморозками до камери. І якщо вони почнуть хоч на день потрапляти до СІЗО, їм кінець. Тому що той світ до мене дуже доброзичливо налаштований і буде перевиховання. Під відео.
Волошин: В цьому не сумніваюся. У здатності влади посадити є великі сумніви.
Шарій: Я знаю, як зробити, щоб владі стала вигідно саджати їх, а не нас.
Волошин: Дуже радує, що ти так швидко розібрався в Зеленському.
Фото: #Букви
Вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти Президента Володимира Зеленського під стінами Офісу Глави держави в Києві.
Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній взяли представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” та “дружніх патріотичних організацій”.
Протягом дня між прихильниками та супротивниками Шарія відбулися кілька зіткнень.
- За даними поліції Києва, на станції метро “виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків”, а її учасниками були “двоє агресивно налаштованих чоловіків і група осіб”.
- Під час акції протесту прихильники Шарія в оточенні поліції приходили до дому Президента Володимира Зеленського.