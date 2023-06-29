Ще один мільярдер відмовився від російського громадянства – Forbes

Російський бізнесмен Ігор Макаров відмовився від громадянства РФ. Так, він став щонайменше шостим мільярдером, який позбувся російського паспорта після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Джерело: Forbes

Нині Макаров має лише паспорт Кіпру, який отримав в обмін на інвестиції у 2008–2012 роках. У 2013 році мільярдер продав свої газові активи “Роснефти”.

Згідно з оцінкою Forbes, бізнесмен володіє статками у $2,2 млрд. У 2023 році він посів 57-ме місце в рейтингу найбагатших мільярдерів Росії. Заснована ним компанія “Ітера” 1990-х перепродавала туркменський газ. У 2013 році частку Макарова викупила “Роснефть” за $2,9 млрд, з яких бізнесмену дісталися $1,8 млрд. Наразі його основна діяльність — інвестиції на західних ринках.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили санкції проти мільярдера.

Раніше від російського громадянства відмовилися: засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, засновник групи фондів DST Global і колишній співвласник Mail.Ru Group Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник “Трійка Діалог” Рубен Варданян та засновник “Тінькофф банку” Олег Тіньков.

Зауважимо, група російських магнатів збирає мільярди доларів дивідендів, отримуючи виплати від своїх компаній навіть в умовах санкцій через війну в Україні. Однак витрати свої кошти вони можуть фактично лише в Росії.