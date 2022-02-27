Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.
Українська сторона вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня”, – зазначив Зеленський.
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
Вчора постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності. Він заявив, що Україну карають за те, що вона намагається себе захистити від окупаційних військ. Він звинуватив Росію у нездоровому викривленню дійсності та підміні понять – коли війська окупантів називають “миротворчою місією”, а самозахист називають нахабною дурістю.
Росія єдина скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Ради безпеки щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.
- Нагадаємо, ООН збільшує свою гуманітарну присутність в Україні – $20 млн допомоги.
- Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Нагадаємо, станом на ніч 27 лютого чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тисяч.
- Українським військам вдалось сповільнити просування російських військ, водночас американські чиновники попередили Київ про “довгу боротьбу”, через те, що росіяни атакували стратегічні об’єкти по всій країні.