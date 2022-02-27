Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Гаазі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Українська сторона вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня”, – зазначив Зеленський.

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022

Вчора постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності. Він заявив, що Україну карають за те, що вона намагається себе захистити від окупаційних військ. Він звинуватив Росію у нездоровому викривленню дійсності та підміні понять – коли війська окупантів називають “миротворчою місією”, а самозахист називають нахабною дурістю.

Росія єдина скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Ради безпеки щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.