Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Українська сторона вимагає притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня”, – зазначив Зеленський.

Вчора постійний представник ООН від України Сергій Кислиця звинуватив росіян у нездоровому викривленні дійсності. Він заявив, що Україну карають за те, що вона намагається себе захистити від окупаційних військ. Він звинуватив Росію у нездоровому викривленню дійсності та підміні понять – коли війська окупантів називають “миротворчою місією”, а самозахист називають нахабною дурістю.

Росія єдина скористалася повноваженням постійного члена РБ ООН та ветувала проєкт резолюції Ради безпеки щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності.