Щеплення, або неоплачувана відпустка: Відзавтра невакцинованих українців почнуть відстороняти від роботи

Про це повідомляють #Букви.

Рішення Кабінету Міністрів щодо обов’язкового щеплення працівників окремих галузей набуває чинності у понеділок, 8 листопада. Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.

Водночас це не стосується осіб, що мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань.

Наразі обов’язково мають вакцинуватися працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Невакцинованих працівників відсторонюватимуть шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Водночас Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу.

До переліку хочуть додати працівників:

сфери соціальних послуг;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ, організацій, включених до переліку об’єктів критичної інфраструктури (зокрема й “Укрзалізниці”).

Водночас цей наказ МОЗ наразі перебуває на стадії погодження.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.