Щеплення, або неоплачувана відпустка: Відзавтра невакцинованих українців почнуть відстороняти від роботи

#PandoraPapers
12:30 «Збиралась чекати до останнього»: Jerry Heil поскаржилася, що її не пускають у США без COVID-вакцинації
10:00 У Новій Зеландії зафіксовано рекордну кількість захворювань COVID-19
09:24 У Мексиці на трасі вантажівка врізалася у чергу з авто: загинуло майже 20 людей
08:59 Резиденцію прем’єра Іраку атакував замінований безпілотник
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19
08:09 В Афганістані 25 бойовиків ІДІЛ здалися силовикам
07:41 7 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 Сонячно та до +15°C: якою буде погода в Україні 7 листопада
01:26 Вокаліст Cannibal Corpse похизувався набором LEGO
01:22 Лобода заявила, що її концерт в Одесі зірвали «проплачені люди»

06 листопада

23:29 Лобода розповіла, що показувала кліп священнику
22:59 Sony зняла рекламний ролик у Києві
22:56 Байден запропонував виплатити компенсації родинам, які розлучили на кордоні через імміграційну політику Трампа
21:58 Суд дозволив школярам Флориди носити захисні маски
21:14 Поранений поліціянтами: у Каліфорнії не судитимуть чоловіка, який вбив чотирьох осіб
20:50 Акторку Бріжіт Бардо оштрафували через расизм
20:26 У Німеччині чоловік з ножем поранив трьох пасажирів швидкісного потяга
19:54 У NASA змінили порядок запуску та посадки Crew Dragon після кількох затримок
19:12 В Афганістані вбили захисницю прав жінок
18:59 Киянинові загрожує 7 років ув’язнення за підробку дипломів та результатів тестів на COVID-19
18:08 Фільмування сиквелу «Чорної Пантери» зупинено через травму Летиції Райт
17:01 Коста-Рика запровадила обов’язкову вакцинацію дітей проти COVID-19
16:24 Джолі пишається, що Marvel не вирізала ЛГБТ-сцени з «Вічних»
15:54 Facebook видалив допис прем’єр-міністра Ефіопії через заклики до насильства
15:23 У Португалії парламент підписав законопроєкт про легалізацію евтаназії
14:58 Троє українок здобули «золото» на чемпіонаті світу з жіночої боротьби серед молоді
14:45 Внаслідок пожежі в індійській лікарні загинули 10 осіб, ще 7 отримали травми
14:12 Бутусов заявив, що перший заступник секретаря РНБО – російський шпигун в оточенні Зеленського
14:00 Вибух у Сьєрра-Леоне: загинуло близько 100 осіб
13:34 Мін’юст Грузії рекомендує провести судовий процес над Саакашвілі у в’язниці «заради безпеки»

Щеплення, або неоплачувана відпустка: Відзавтра невакцинованих українців почнуть відстороняти від роботи

Вже завтра, 8 листопада, невакцинованих працівників деяких галузей почнуть відсторонювати від роботи.

Неділя, 7 листопада 2021, 13:01

Про це повідомляють #Букви.

Рішення Кабінету Міністрів щодо обов’язкового щеплення працівників окремих галузей набуває чинності у понеділок, 8 листопада. Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19.

Водночас це не стосується осіб, що мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань.

Наразі обов’язково мають вакцинуватися працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Невакцинованих працівників відсторонюватимуть шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Водночас Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, що підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. 

До переліку хочуть додати працівників:

  • сфери соціальних послуг;
  • закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
  • підприємств, установ, організацій, включених до переліку об’єктів критичної інфраструктури (зокрема й “Укрзалізниці”).

Водночас цей наказ МОЗ наразі перебуває на стадії погодження.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Теги: відсторонення, відсторонення, обов'язкова вакцинація, щеплення

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook