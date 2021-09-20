В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 грудня

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що поточна епідемічна ситуація в країні контрольована.
“Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, – заявив Ляшко.
За його словами, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.
“Жовта” зона карантину: які обмеження діятимуть?
У “жовтій” зоні карантину запроваджено масковий режим громадських місцях й дотримання дистанції у 1,5 метра.
Забороняється:
- проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 м²;
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 м²;
- обмеження по часу роботи закладів відсутні.
Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти.
Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі (учасники) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР- чи експрес-тестування.
У МОЗ наголошують, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати.
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