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В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 грудня

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:11

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Водночас очільник МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що поточна епідемічна ситуація в країні контрольована. 

“Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди”, – заявив Ляшко. 

За його словами, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на якому оголосять, з якої дати по всій території країни встановлюють “жовтий” рівень епідемічної небезпеки. 

“Жовта” зона карантину: які обмеження діятимуть?

У “жовтій” зоні карантину запроваджено масковий режим громадських місцях й дотримання дистанції у 1,5 метра.

Забороняється:

  • проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 м²;
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;
  • заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 м²;
  • обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не застосовуватимуться, якщо всі відвідувачі (учасники) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний результат ПЛР- чи експрес-тестування. 

У МОЗ наголошують, що кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. 

Щодо освітнього процесу – заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та COVID-сертифікати. 

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Теги: адаптивний карантин, Віктор Ляшко, жовта зона, МОЗ України

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