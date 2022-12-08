У Міністерстві охорони здоров'я порадили переглянути склад домашньої аптечки або скласти, якщо її немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров’ям.

Також у МОЗ склали рекомендації, що має входити в таку аптечку.

Зазначається, що в умовах воєнного часу варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися: “Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, — не підходить!”, — попередили в міністерстві.

Крім того, у відомстві наголосили, що антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія — не для домашньої аптечки.

“Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися”, — додали в МОЗ.

Що має містити аптечка:

еластичні бинти;

безпечні шпильки;

стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр;

пластири, зокрема для очей;

стерильні бинти;

трикутні (косинкові) пов’язки;

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);

знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);

розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;

крем від алергії з дієвою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;

стерильний фізросчин для промивання ран;

краплі для промивання очей;

якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).