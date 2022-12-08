Також у МОЗ склали рекомендації, що має входити в таку аптечку.
Зазначається, що в умовах воєнного часу варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися: “Джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, — не підходить!”, — попередили в міністерстві.
Крім того, у відомстві наголосили, що антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія — не для домашньої аптечки.
“Збираючи домашню аптечку, зважайте на свій стан здоров’я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам’ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка і її наповнення, а вміння правильно ним користуватися”, — додали в МОЗ.
Що має містити аптечка:
- еластичні бинти;
- безпечні шпильки;
- стерильні рукавички;
- пінцет;
- ножиці;
- неспиртові серветки;
- термометр;
- пластири, зокрема для очей;
- стерильні бинти;
- трикутні (косинкові) пов’язки;
- антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетомол, ібупрофен);
- розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти;
- крем від алергії з дієвою речовиною діфенгідрамін або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;
- стерильний фізросчин для промивання ран;
- краплі для промивання очей;
- якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).
“Якщо ви або хтось із членів вашої родини маєте хронічні захворювання, до аптечки необхідно додати ліки, які ви приймаєте регулярно (рецептурні або ні). Йдеться, наприклад, про препарати для зниження тиску (активні речовини: каптоприл + гідрохлортіазид). Треба мати щонайменше двотижневий, а краще – місячний запас таких ліків”, — йдеться в повідомленні.
- З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.
- Головне управління Держпродспоживслужби в Києві надало поради щодо того, як правильно зберігати продукти й безпечно харчуватися в умовах тривалих відключень електроенергії.
- Нещодавно ворог знову атакував інфраструктуру по всій території України, зокрема мішенню військових РФ стали обʼєкти, що забезпечують роботу звʼязку. В Держспецзв’язку пояснили, як залишитися на зв’язку в критичній ситуації;
- У випадку втрати сигналу українського телебачення необхідно знайти “Суспільне” у соціальних мережах та увімкнути “Українське радіо”.