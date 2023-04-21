19 квітня у Таїланді зафіксували першу смерть пацієнта від підвиду COVID-штаму "Омікрон" під назвою Arcturus.

Про це повідомляє The Independent.

За словами генерального директора Департаменту медичних наук Супакіта Сірілака, від Arcturus помер літній іноземець. До цього у нього були певні проблеми зі здоров’ям.

“Його смерть може не відображати безпосередньо тяжкість цього підваріанту, а скоріше його вплив на інші фактори ризику”, — сказав Сірілак.

Голова департаменту додав, що в Таїланді вже виявили 27 випадків захворювання на Arcturus.

Своєю чергою, вірусолог Йонг Повораван з Університету Чулалонгкорн повідомив журналістам, що Arcturus незабаром може стати домінуючим підвидом в Таїланді.

Зазначається, що з 9 по 15 квітня кількість пацієнтів, шпиталізованих із цим підвидом вірусу, зросла в 2,5 раза порівняно з попереднім тижнем.