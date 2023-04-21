Про це повідомляє The Independent.
За словами генерального директора Департаменту медичних наук Супакіта Сірілака, від Arcturus помер літній іноземець. До цього у нього були певні проблеми зі здоров’ям.
“Його смерть може не відображати безпосередньо тяжкість цього підваріанту, а скоріше його вплив на інші фактори ризику”, — сказав Сірілак.
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Голова департаменту додав, що в Таїланді вже виявили 27 випадків захворювання на Arcturus.
Своєю чергою, вірусолог Йонг Повораван з Університету Чулалонгкорн повідомив журналістам, що Arcturus незабаром може стати домінуючим підвидом в Таїланді.
Зазначається, що з 9 по 15 квітня кількість пацієнтів, шпиталізованих із цим підвидом вірусу, зросла в 2,5 раза порівняно з попереднім тижнем.
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