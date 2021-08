#Букви розповідають, як усе відбувалося.

15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.

26 травня у Пентагоні повідомили, що прискорюють виведення військ. Американський військовий контингент може залишити країну до середини липня.

За час військових дій в Афганістані зі США співпрацювали понад 18 тисяч афганців. Це перекладачі, водії, інженери, охоронці, службовці американських посольств тощо. Після рішення щодо виведення військ США афганці подали заявки на імміграційні візи для осіб, яким погрожують через співпрацю зі США. Окрім власне заявників емігрувати з Афганістану мають і члени їхніх родин. Загалом — понад 53 тисячі осіб.

31 липня повідомлялося, що бойовики “Талібану” увійшли в райони Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

1 серпня таліби ракетами обстріляли аеропорт Кандагара. Польоти припинили.

3 серпня таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев’ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

Увечері 3 серпня в центрі Кабула пролунав потужний вибух. Відповідальність взяв на себе “Талібан”.

Президент США Джо Байден заявив, що не збирається припиняти виведення американських військ з Афганістану, попри масштабний наступ “Талібану”.

6 серпня бойовики “Талібану” захопили столицю однієї з провінцій, місто Зерандж, де бракувало афганських військових. Таліби повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала. Зерандж — перша столиця провінції, яку вдалося захопити талібам. У місті таліби взяли під контроль офіс губернатора, штаб-квартиру поліції, пости біля іранського кордону.

7 серпня бойовики “Талібану” оголосили про захоплення столиці провінції Джаузджан. Місто Шібірган не витримало навіть 24 години оборони. Це друга столиця провінції, яку талібам вдалося захопити за два дні.

7 серпня представник міністерства оборони Афганістану Фавад Аман повідомив, що військові США завдали авіаударів по позиціях бойовиків у місті Шеберган. Вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків.

8 серпня таліби захопили столицю ще однієї провінції в Афганістані – місто Кундуз. Бойовики захопили штаб поліції, резиденцію губернатора і в’язницю. Водночас органи охорони здоров’я Кундуза заявили про 14 загиблих в результаті боїв. Серед них жінки й діти. До лікарні також доставили понад 30 поранених.

9 серпня таліби захопили місто Талукан, що на північному сході Афганістану. Це п’ята столиця провінції, яку захопили бойовики за останні кілька днів. Того ж дня таліби захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

Тоді ж у Пентагоні заявили, що бойовики “Талібану” мають змогу захопити столицю Афганістану, місто Кабул, через 90 днів. Нова оцінка розвідки заснована з огляду на наступ талібів під час виведення американських військ.

13 серпня бойовики “Талібану” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

Фото: AP Photo/Gulabuddin Amiri

14 серпня президент Афганістану Ашраф Гані заявив що ремобілізація збройних сил країни є “найвищим пріоритетом”, оскільки бойовики “Талібану” наблизилися до столиці.

14 серпня бойовики “Талібану” захопили четверте за величиною місто в Афганістані – Мазарі-Шаріф. Це головний торговельно-транспортний вузол на півночі країни.

14 серпня президент США Джо Байден оголосив про розгортання 5 тисяч американських військових в Кабулі, щоб безпечно евакуювати дипломатичних працівників.

14 серпня група військовослужбовців збройних сил Афганістану в кількості 84 осіб перетнула лінію держкордону з Узбекистаном і попросила допомоги.

15 серпня бойовики “Талібану” без бою захопили ключове місто на сході Афганістану – Джелалабад і почали наступ на столицю Кабул.

15 серпня “Талібан” увійшов у Кабул. У заяві талібів містився заклик до спокою в Кабулі і запевнення для жителів, що бойовики хочуть “мирно” взяти місто під контроль.

Того ж дня бойовики Талібану почали звільняти в’язнів із найбільшої в Афганістані в’язниці Пул-е-Чархі, що заходиться у Кабулі.

